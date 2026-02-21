Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже вошел в "маятниковый" режим - 21.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже вошел в "маятниковый" режим
Курс юаня к рублю на Мосбирже вошел в "маятниковый" режим - 21.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже вошел в "маятниковый" режим
Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал "маятниковые" колебания: день вверх, день вниз... | 21.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал "маятниковые" колебания: день вверх, день вниз и так далее. В итоге, снижение курса юаня отмечалось два дня на неделе, а рост – три. В целом же, курс юаня пости не изменился за неделю.Волатильность осталась невысокой по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,97-11,14 рубля за юань. Китайская валюта в целом консолидировалась преимущественно выше 11 рублей.Рубль торговался в условиях сохранения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка РФ и больших продаж валюты на рынке регулятором в рамках бюджетного правила, что и оказало поддержку рублю.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 1 копейку до 11,11 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 44 копейки до 76,75 рубля, а евро - на 1,28 рубля до 90,28 рубля.Цена барреля марки Brent к концу недели составила около 5,5 тысячи рублей, против 5,21 тысячи неделей ранее.Курсовой "маятник"Юань в течение рабочей недели на Мосбирже искал направление движения. Китайская валюта ненастойчиво проверяла на прочность уровень поддержки 11 рублей. Однако пробить его не получилось, и курс колебался преимущественно выше него.При этом игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, ЦБ РФ отметил, что ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно уменьшились после роста в последние четыре месяца и были ниже средних значений четвертого квартала 2025 года. Также регулятор отметил, что темпы роста деловой активности в России в феврале продолжили снижаться: индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 0,2 пункта после 1,5 пункта месяцем ранее. Прирост рублевых средств населения на вкладах в месячном выражении составил 6% в декабре после сокращения на 0,1% месяцем ранее, то есть рублевая доходность по-прежнему привлекательнее валютной.Наконец, сокращение кредитования юрлиц в январе было более заметным, чем в аналогичные периоды прошлых лет, а рост кредитования физлиц формировался высокой активностью в ипотечном сегменте. То есть экономика продолжает замедляться.Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что проинфляционные факторы, которые реализовались в январе, будут исчерпаны в самом начале 2026 года, при этом они не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. Регулятор вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года, добавил он.ПрогнозыЗавершение недели курс юаня к рублю провел в тех же "маятниковых" колебаниях. При этом курс стремился к уровню 11,1 рубля.Рынок оценивал данные ЦБ о том, что инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале резко снизились - до 13,1% с январских 13,7%. В январе инфляционные ожидания сохранились на уровне декабря 13,7%. В декабре они поднимались до 13,7% с 13,3% в ноябре.Позитивный для рубля фон создавался сообщениями ЦБ РФ о цифровом рубле. В частности, регулятор будет обеспечивать трансграничные переводы с помощью цифрового рубля в режиме реального времени.В целом же, у рубля сохраняются перспективы на стабильность. Так, Минфин РФ на неделе разместил ОФЗ с постоянным купоном на рекордный за три месяца объем. То есть инвесторы фиксируют рублевую ставку на "долгосрок", ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки. Росстат и инфляционные ожидания населения свидетельствуют о замедлении инфляции.В этих условиях юань на Мосбирже пока, скорее всего, останется в нижней половине коридора 11-11,5 рубля.
00:18 21.02.2026 (обновлено: 00:20 21.02.2026)
 

Курс юаня к рублю на Мосбирже вошел в "маятниковый" режим

Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
МОСКВА, 20 фев- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал "маятниковые" колебания: день вверх, день вниз и так далее. В итоге, снижение курса юаня отмечалось два дня на неделе, а рост – три. В целом же, курс юаня пости не изменился за неделю.
Волатильность осталась невысокой по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,97-11,14 рубля за юань. Китайская валюта в целом консолидировалась преимущественно выше 11 рублей.
Рубль торговался в условиях сохранения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка РФ и больших продаж валюты на рынке регулятором в рамках бюджетного правила, что и оказало поддержку рублю.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 1 копейку до 11,11 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 44 копейки до 76,75 рубля, а евро - на 1,28 рубля до 90,28 рубля.
Цена барреля марки Brent к концу недели составила около 5,5 тысячи рублей, против 5,21 тысячи неделей ранее.

Курсовой "маятник"

Юань в течение рабочей недели на Мосбирже искал направление движения. Китайская валюта ненастойчиво проверяла на прочность уровень поддержки 11 рублей. Однако пробить его не получилось, и курс колебался преимущественно выше него.
При этом игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, ЦБ РФ отметил, что ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно уменьшились после роста в последние четыре месяца и были ниже средних значений четвертого квартала 2025 года. Также регулятор отметил, что темпы роста деловой активности в России в феврале продолжили снижаться: индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 0,2 пункта после 1,5 пункта месяцем ранее. Прирост рублевых средств населения на вкладах в месячном выражении составил 6% в декабре после сокращения на 0,1% месяцем ранее, то есть рублевая доходность по-прежнему привлекательнее валютной.
Наконец, сокращение кредитования юрлиц в январе было более заметным, чем в аналогичные периоды прошлых лет, а рост кредитования физлиц формировался высокой активностью в ипотечном сегменте. То есть экономика продолжает замедляться.
Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что проинфляционные факторы, которые реализовались в январе, будут исчерпаны в самом начале 2026 года, при этом они не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. Регулятор вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года, добавил он.

Прогнозы

Завершение недели курс юаня к рублю провел в тех же "маятниковых" колебаниях. При этом курс стремился к уровню 11,1 рубля.
Рынок оценивал данные ЦБ о том, что инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале резко снизились - до 13,1% с январских 13,7%. В январе инфляционные ожидания сохранились на уровне декабря 13,7%. В декабре они поднимались до 13,7% с 13,3% в ноябре.
Позитивный для рубля фон создавался сообщениями ЦБ РФ о цифровом рубле. В частности, регулятор будет обеспечивать трансграничные переводы с помощью цифрового рубля в режиме реального времени.
В целом же, у рубля сохраняются перспективы на стабильность. Так, Минфин РФ на неделе разместил ОФЗ с постоянным купоном на рекордный за три месяца объем. То есть инвесторы фиксируют рублевую ставку на "долгосрок", ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки. Росстат и инфляционные ожидания населения свидетельствуют о замедлении инфляции.
В этих условиях юань на Мосбирже пока, скорее всего, останется в нижней половине коридора 11-11,5 рубля.
