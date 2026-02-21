https://1prime.ru/20260221/zaryadka-867704492.html
В Москве установят 550 быстрых зарядных станций для электромобилей
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Правительство Москвы планирует установить порядка 550 быстрых зарядных станций для электротранспорта в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Электротранспорт активно расширяет своё присутствие в Москве... В этом (2026 - ред.) году рассчитываем установить порядка 550 быстрых зарядных станций. Чтобы обеспечить конкуренцию операторов, по одному госконтракту предусмотрена установка не более 50 ЭЗС", - написал Собянин в своем канале на платформе Max. Мэр отметил, что правительство заключит 11 долгосрочных госконтрактов на установку и обслуживание быстрых зарядных станций для электромобилей. Оно также возьмет на себя устройство готовых точек для размещения ЭЗС на уличных и городских парковках со шлагбаумом в разных частях города. А операторы займутся установкой, эксплуатацией и обслуживанием ЭЗС в течение семи лет — с соблюдением жёстких требований и стандартов. С 2015 года число электромобилей выросло более чем в 150 раз — до 40,4 тысячи единиц, добавил Собянин. Сейчас в Москве — больше 460 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и порядка 10,7 тысячи зарядных станций для электромобилей.
