Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве установят 550 быстрых зарядных станций для электромобилей - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260221/zaryadka-867704492.html
В Москве установят 550 быстрых зарядных станций для электромобилей
В Москве установят 550 быстрых зарядных станций для электромобилей - 21.02.2026, ПРАЙМ
В Москве установят 550 быстрых зарядных станций для электромобилей
Правительство Москвы планирует установить порядка 550 быстрых зарядных станций для электротранспорта в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T21:15+0300
2026-02-21T21:15+0300
экономика
бизнес
технологии
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867704206_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_87c7a57e48518ad75504757ca5ee5b5d.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Правительство Москвы планирует установить порядка 550 быстрых зарядных станций для электротранспорта в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Электротранспорт активно расширяет своё присутствие в Москве... В этом (2026 - ред.) году рассчитываем установить порядка 550 быстрых зарядных станций. Чтобы обеспечить конкуренцию операторов, по одному госконтракту предусмотрена установка не более 50 ЭЗС", - написал Собянин в своем канале на платформе Max. Мэр отметил, что правительство заключит 11 долгосрочных госконтрактов на установку и обслуживание быстрых зарядных станций для электромобилей. Оно также возьмет на себя устройство готовых точек для размещения ЭЗС на уличных и городских парковках со шлагбаумом в разных частях города. А операторы займутся установкой, эксплуатацией и обслуживанием ЭЗС в течение семи лет — с соблюдением жёстких требований и стандартов. С 2015 года число электромобилей выросло более чем в 150 раз — до 40,4 тысячи единиц, добавил Собянин. Сейчас в Москве — больше 460 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и порядка 10,7 тысячи зарядных станций для электромобилей.
https://1prime.ru/20250807/elektromobil-860430251.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867704206_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_2136c847f12f4892c04b380a32542e19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, москва, сергей собянин
Экономика, Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
21:15 21.02.2026
 
В Москве установят 550 быстрых зарядных станций для электромобилей

Собянин: в Москве в 2026 году планируют установить порядка 550 быстрых зарядных станций

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗарядная станция для электромобилей
Зарядная станция для электромобилей - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Зарядная станция для электромобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Правительство Москвы планирует установить порядка 550 быстрых зарядных станций для электротранспорта в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Электротранспорт активно расширяет своё присутствие в Москве... В этом (2026 - ред.) году рассчитываем установить порядка 550 быстрых зарядных станций. Чтобы обеспечить конкуренцию операторов, по одному госконтракту предусмотрена установка не более 50 ЭЗС", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр отметил, что правительство заключит 11 долгосрочных госконтрактов на установку и обслуживание быстрых зарядных станций для электромобилей. Оно также возьмет на себя устройство готовых точек для размещения ЭЗС на уличных и городских парковках со шлагбаумом в разных частях города. А операторы займутся установкой, эксплуатацией и обслуживанием ЭЗС в течение семи лет — с соблюдением жёстких требований и стандартов.
С 2015 года число электромобилей выросло более чем в 150 раз — до 40,4 тысячи единиц, добавил Собянин. Сейчас в Москве — больше 460 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и порядка 10,7 тысячи зарядных станций для электромобилей.
Электромобиль, зарядка
Названы частые причины возгорания электромобилей
7 августа 2025, 14:04
 
ЭкономикаБизнесТехнологииРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала