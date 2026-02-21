https://1prime.ru/20260221/zelenskiy-867688743.html

На Западе высказались о нападении Зеленского на соседние страны

На Западе высказались о нападении Зеленского на соседние страны

Действия Владимира Зеленского в отношении соседних стран все больше изолируют Украину, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. | 21.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского в отношении соседних стран все больше изолируют Украину, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. "Для Киева стратегический вопрос заключается в том, какой уровень конфронтации он может себе позволить, не изолируя себя еще больше в и без того нестабильной ситуации", — отмечается в статье. По данным издания, всего лишь последние несколько недель Украина развила напряженность в отношениях с Белоруссией, Венгрией и Словакией. Несмотря на то, что внутри страны обосновать санкции против Минска как-то возможно, критики Зеленского все больше сомневаются в необходимости дальнейшей эскалации. Одновременно обостряется энергетический конфликт с Венгрией и Словакией, что негативно сказывается на украинском энергетическом секторе из-за остановки поставок дизельного топлива из Братиславы и Будапешта. Украина находится под огромным давлением. Украинская армия пытается противостоять российскому наступлению, экономика серьезно страдает, а международная поддержка выглядит хрупкой", — подводит итог Berliner Zeitung. В среду Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. Как заявил сам Лукашенко, в Минске это решение восприняли с улыбкой — оно никак не повлияет на позицию страны. На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже. Вечером в пятницу стало известно, что Венгрия пообещала блокировать кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба".

