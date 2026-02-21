https://1prime.ru/20260221/zelenskiy-867688898.html

"За три недели": в Венгрии вынесли Зеленскому приговор

Венгрия способна уничтожить Украину менее чем за месяц, заявил в соцсети Х аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T05:38+0300

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Венгрия способна уничтожить Украину менее чем за месяц, заявил в соцсети Х аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Зеленский хотел допустить резкое повышение цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами. Теперь он обанкротится раньше", — написал эксперт, реагируя на решение Будапешта о блокировке финансовой помощи ЕС Киеву. Он напомнил, что Словакия также нанесла удар по энергетическому и военному потенциалу киевского режима."Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолеты работают на дизельном топливе. И, если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем все это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели", — резюмировал Кошкович. Вечером в пятницу стало известно, что Венгрия пообещала блокировать кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба".На прошлой неделе министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.

