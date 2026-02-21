https://1prime.ru/20260221/zelenskiy-867698372.html
"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам
"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам
Владимир Зеленский начинает свой день с большого количества черного кофе, пишет CNN. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T16:56+0300
2026-02-21T16:56+0300
2026-02-21T16:56+0300
общество
здоровье
мария захарова
владимир зеленский
cnn
мид рф
ран
геннадий онищенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начинает свой день с большого количества черного кофе, пишет CNN."Он много пьет черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день, начинающийся с трех или четырех утра, когда приходят первые сводки с фронта", — говорится в публикации.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский — это глубоко больной человек, и именно поэтому его отобрали западные кураторы.Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
https://1prime.ru/20260221/frantsiya-867698231.html
https://1prime.ru/20260221/ukraina-867698103.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, мария захарова, владимир зеленский, cnn, мид рф, ран, геннадий онищенко
Общество , Здоровье, Мария Захарова, Владимир Зеленский, CNN, МИД РФ, РАН, Геннадий Онищенко
"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам
CNN: Зеленский много потребляет черного кофе по утрам