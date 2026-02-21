https://1prime.ru/20260221/zelenskiy-867698372.html

"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам

"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам - 21.02.2026, ПРАЙМ

"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам

Владимир Зеленский начинает свой день с большого количества черного кофе, пишет CNN. | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T16:56+0300

2026-02-21T16:56+0300

2026-02-21T16:56+0300

общество

здоровье

мария захарова

владимир зеленский

cnn

мид рф

ран

геннадий онищенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начинает свой день с большого количества черного кофе, пишет CNN."Он много пьет черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день, начинающийся с трех или четырех утра, когда приходят первые сводки с фронта", — говорится в публикации.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский — это глубоко больной человек, и именно поэтому его отобрали западные кураторы.Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.

https://1prime.ru/20260221/frantsiya-867698231.html

https://1prime.ru/20260221/ukraina-867698103.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, мария захарова, владимир зеленский, cnn, мид рф, ран, геннадий онищенко