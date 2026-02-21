Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам
"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам
Владимир Зеленский начинает свой день с большого количества черного кофе, пишет CNN. | 21.02.2026, ПРАЙМ
общество
здоровье
мария захарова
владимир зеленский
cnn
мид рф
ран
геннадий онищенко
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начинает свой день с большого количества черного кофе, пишет CNN."Он много пьет черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день, начинающийся с трех или четырех утра, когда приходят первые сводки с фронта", — говорится в публикации.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский — это глубоко больной человек, и именно поэтому его отобрали западные кураторы.Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
общество , здоровье, мария захарова, владимир зеленский, cnn, мид рф, ран, геннадий онищенко
Общество , Здоровье, Мария Захарова, Владимир Зеленский, CNN, МИД РФ, РАН, Геннадий Онищенко
16:56 21.02.2026
 
"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам

CNN: Зеленский много потребляет черного кофе по утрам

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начинает свой день с большого количества черного кофе, пишет CNN.
"Он много пьет черного кофе без сахара, чтобы пережить рабочий день, начинающийся с трех или четырех утра, когда приходят первые сводки с фронта", — говорится в публикации.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Прямая война". Новый план Запада против России вызвал панику во Франции
16:54
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский — это глубоко больной человек, и именно поэтому его отобрали западные кураторы.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе
16:52
 
ОбществоЗдоровьеМария ЗахароваВладимир ЗеленскийCNNМИД РФРАНГеннадий Онищенко
 
 
