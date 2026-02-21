"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили о ЧП на Земле в феврале

https://1prime.ru/20260221/zemlya-867690682.html

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. На нашей Земле увеличилась естественная вибрация, называемая "резонансом Шумана", сообщает британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на данные сервиса по мониторингу космической активности MeteoAgent. "Естественная "гудящая" вибрация Земли в последние недели пережила ряд необычных всплесков, что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и когнитивные функции", — говорится в статье. Издание отмечает, что некоторые сторонники здорового образа жизни и ученые уверены, что эти частоты совпадают с мозговыми волнами, связанными со сном и концентрацией. Однако научные подтверждения, поддерживающие это мнение, до сих пор отсутствуют."В интернете встречаются сообщения, связывающие всплески резонанса с такими симптомами, как звон в ушах, мышечное напряжение, усталость и затуманенность сознания", — пишет автор. Медики, между тем, предупреждают, что подобные утверждения не имеют убедительных медицинских доказательств. Согласно уточнениям, в этом месяце уровень интенсивности магнитных бурь, известный как индекс К, превышал показатель 5.0, что могло позволить некоторым людям с высокой чувствительностью ощутить изменения. Когда человек пытается расслабиться или заснуть, его мозг генерирует медленные тета-волны, обычно от четырех до восьми циклов в секунду.

