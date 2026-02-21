Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили о ЧП на Земле в феврале - 21.02.2026
https://1prime.ru/20260221/zemlya-867690682.html
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили о ЧП на Земле в феврале
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили о ЧП на Земле в феврале - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили о ЧП на Земле в феврале
На нашей Земле увеличилась естественная вибрация, называемая "резонансом Шумана", сообщает британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на данные сервиса по... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T07:29+0300
2026-02-21T07:29+0300
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_0:96:1827:1124_1920x0_80_0_0_353dc769339127daa74d856f10525168.jpg
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. На нашей Земле увеличилась естественная вибрация, называемая "резонансом Шумана", сообщает британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на данные сервиса по мониторингу космической активности MeteoAgent. "Естественная "гудящая" вибрация Земли в последние недели пережила ряд необычных всплесков, что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и когнитивные функции", — говорится в статье. Издание отмечает, что некоторые сторонники здорового образа жизни и ученые уверены, что эти частоты совпадают с мозговыми волнами, связанными со сном и концентрацией. Однако научные подтверждения, поддерживающие это мнение, до сих пор отсутствуют."В интернете встречаются сообщения, связывающие всплески резонанса с такими симптомами, как звон в ушах, мышечное напряжение, усталость и затуманенность сознания", — пишет автор. Медики, между тем, предупреждают, что подобные утверждения не имеют убедительных медицинских доказательств. Согласно уточнениям, в этом месяце уровень интенсивности магнитных бурь, известный как индекс К, превышал показатель 5.0, что могло позволить некоторым людям с высокой чувствительностью ощутить изменения. Когда человек пытается расслабиться или заснуть, его мозг генерирует медленные тета-волны, обычно от четырех до восьми циклов в секунду.
07:29 21.02.2026
 
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили о ЧП на Земле в феврале

Daily Mail: на Земле усилились вибрации, вызывающие шум в ушах и напряженность

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. На нашей Земле увеличилась естественная вибрация, называемая "резонансом Шумана", сообщает британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на данные сервиса по мониторингу космической активности MeteoAgent.
"Естественная "гудящая" вибрация Земли в последние недели пережила ряд необычных всплесков, что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и когнитивные функции", — говорится в статье.
Издание отмечает, что некоторые сторонники здорового образа жизни и ученые уверены, что эти частоты совпадают с мозговыми волнами, связанными со сном и концентрацией. Однако научные подтверждения, поддерживающие это мнение, до сих пор отсутствуют.
"В интернете встречаются сообщения, связывающие всплески резонанса с такими симптомами, как звон в ушах, мышечное напряжение, усталость и затуманенность сознания", — пишет автор.
Медики, между тем, предупреждают, что подобные утверждения не имеют убедительных медицинских доказательств.
Согласно уточнениям, в этом месяце уровень интенсивности магнитных бурь, известный как индекс К, превышал показатель 5.0, что могло позволить некоторым людям с высокой чувствительностью ощутить изменения. Когда человек пытается расслабиться или заснуть, его мозг генерирует медленные тета-волны, обычно от четырех до восьми циклов в секунду.
 
