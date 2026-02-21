https://1prime.ru/20260221/zhitelnitsa-867687973.html
Жительница Димитрова рассказала, как жители скрывали, что у них есть дети
Жительница Димитрова рассказала, как жители скрывали, что у них есть дети
ДОНЕЦК, 21 фев - ПРАЙМ. Жители города Димитрова в ДНР скрывали даже от своих соседей, что у них есть дети, чтобы их не смогли отобрать силы киевского режима, рассказала РИА Новости беженка из Димитрова Елена Матвеева.
"Прятали всячески, чтобы детей не забрали. Кто смог, тот запрятал, кто не смог, тот выехал (из города - ред.). Они (жители, у которых были дети - ред.) старались об этом вообще никому не говорить. Вот у нас по улице жила семья - мы до последнего не знали, что у них есть дети", - сказала РИА Новости Матвеева.
Она отметила, что ребенок из еще одной семьи начал выходить на улицу только после того, как стал совершеннолетним.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
