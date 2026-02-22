Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэрофлот предупредил о переносе и отмене части рейсов - 22.02.2026
Аэрофлот предупредил о переносе и отмене части рейсов
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть самолетов направлена на запасные аэродромы. "В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла", - говорится в пресс-релизе компании.
бизнес, аэрофлот
Происшествия, Бизнес, Аэрофлот
18:02 22.02.2026
 
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть самолетов направлена на запасные аэродромы.
"В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла", - говорится в пресс-релизе компании.
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300
20 февраля, 06:47
 
ПроисшествияБизнесАэрофлот
 
 
