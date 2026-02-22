https://1prime.ru/20260222/aeroflot-867720900.html
Аэрофлот предупредил о переносе и отмене части рейсов
Аэрофлот предупредил о переносе и отмене части рейсов - 22.02.2026, ПРАЙМ
Аэрофлот предупредил о переносе и отмене части рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T18:02+0300
2026-02-22T18:02+0300
2026-02-22T18:02+0300
происшествия
бизнес
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_036562a5ca3c405e19f4113cb5d99d3e.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть самолетов направлена на запасные аэродромы. "В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла", - говорится в пресс-релизе компании.
https://1prime.ru/20260220/ekspert-867660333.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_0:0:711:533_1920x0_80_0_0_bc7642c048f72ddd7874a13435b4baea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэрофлот
Происшествия, Бизнес, Аэрофлот
Аэрофлот предупредил о переносе и отмене части рейсов
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями