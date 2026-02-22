https://1prime.ru/20260222/aeroflot-867720900.html

Аэрофлот предупредил о переносе и отмене части рейсов

Аэрофлот предупредил о переносе и отмене части рейсов

2026-02-22T18:02+0300

происшествия

бизнес

аэрофлот

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть самолетов направлена на запасные аэродромы. "В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла", - говорится в пресс-релизе компании.

бизнес, аэрофлот