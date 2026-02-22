https://1prime.ru/20260222/aeroport-867708781.html
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
2026-02-22T02:17+0300
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
