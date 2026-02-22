Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию - 22.02.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию
2026-02-22T02:17+0300
2026-02-22T02:38+0300
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
бизнес, нижний новгород, росавиация
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
02:17 22.02.2026 (обновлено: 02:38 22.02.2026)
 
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
 
