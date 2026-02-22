https://1prime.ru/20260222/aeroport-867708781.html

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию - 22.02.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T02:17+0300

2026-02-22T02:17+0300

2026-02-22T02:38+0300

бизнес

нижний новгород

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867708781.jpg?1771717115

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нижний новгород, росавиация