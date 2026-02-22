В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

https://1prime.ru/20260222/aeroport-867712598.html
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
