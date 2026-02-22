https://1prime.ru/20260222/aeroport-867717553.html
В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
2026-02-22T13:48+0300
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
