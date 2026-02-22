https://1prime.ru/20260222/aeroport-867723435.html

Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву

Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву - 22.02.2026, ПРАЙМ

Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T20:41+0300

2026-02-22T20:41+0300

2026-02-22T20:41+0300

происшествия

бизнес

москва

нижний новгород

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/71/840397127_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_6c9e6f207586398671c4d5effd499fce.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Росавиация объявила о повторном за воскресенье введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах для обеспечения безопасности полетов. "В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, следующие в столицу. На текущий момент приняты 16 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани. Аэропорт отметил, что по решению авиакомпаний на всех бортах проводят дозаправку с пассажирами на борту.

https://1prime.ru/20260222/rosaviatsiya-867721264.html

москва

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, нижний новгород, росавиация