2026-02-22T20:41+0300
2026-02-22T20:41+0300
происшествия
бизнес
москва
нижний новгород
росавиация
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Росавиация объявила о повторном за воскресенье введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах для обеспечения безопасности полетов. "В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, следующие в столицу. На текущий момент приняты 16 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани. Аэропорт отметил, что по решению авиакомпаний на всех бортах проводят дозаправку с пассажирами на борту.
москва
нижний новгород
бизнес, москва, нижний новгород, росавиация
Происшествия, Бизнес, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
20:41 22.02.2026
 
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву

Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 16 рейсов, летевших в Москву

© РИА Новости . Александр Кряжев
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Росавиация объявила о повторном за воскресенье введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах для обеспечения безопасности полетов.
"В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, следующие в столицу. На текущий момент приняты 16 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.
Аэропорт отметил, что по решению авиакомпаний на всех бортах проводят дозаправку с пассажирами на борту.
ПроисшествияБизнесМОСКВАНИЖНИЙ НОВГОРОДРосавиация
 
 
Заголовок открываемого материала