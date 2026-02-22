https://1prime.ru/20260222/aeroport-867723435.html
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву - 22.02.2026, ПРАЙМ
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T20:41+0300
2026-02-22T20:41+0300
2026-02-22T20:41+0300
происшествия
бизнес
москва
нижний новгород
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/71/840397127_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_6c9e6f207586398671c4d5effd499fce.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 16 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Росавиация объявила о повторном за воскресенье введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах для обеспечения безопасности полетов. "В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принимает рейсы, следующие в столицу. На текущий момент приняты 16 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани. Аэропорт отметил, что по решению авиакомпаний на всех бортах проводят дозаправку с пассажирами на борту.
https://1prime.ru/20260222/rosaviatsiya-867721264.html
москва
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/71/840397127_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_6f9b187b6603ba7fa0b7ef61ae90760c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, нижний новгород, росавиация
Происшествия, Бизнес, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, летевших в Москву
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 16 рейсов, летевших в Москву