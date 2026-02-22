Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России продлили скидку на авиаперелеты для детей до 12 лет
бизнес, москва, рф, авиарейсы, авиабилеты, воздушный транспорт, минтранс рф, россия
Бизнес, МОСКВА, РФ, авиарейсы, авиабилеты, Воздушный транспорт, Минтранс РФ, РОССИЯ
10:10 22.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры выходят из самолета
Пассажиры выходят из самолета - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Пассажиры выходят из самолета. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минтранс РФ с 1 марта 2026 года расширил возможности применения 50-процентной скидки для детских авиабилетов и конкретизировал порядок размещения в самолете родителей с детьми до 12 лет, сообщило министерство.
В прошлом году была закреплена скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, следующих в сопровождении родителей. За 2025 год российские авиакомпании перевезли по льготе почти 4 миллиона юных пассажиров, с начала это года – уже 282 тысяч.

"Что изменится в авиационных правилах перевозки пассажиров с 1 марта… Приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341 утверждены изменения в правила перевозок пассажиров. Теперь скидка для детей также распространяется на перелеты в сопровождении других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование", - говорится в сообщении Минтранса.

Кроме того, конкретизирован порядок размещения родителей с детьми до 12 лет.
"Четко определено, что именно является соседними пассажирскими местами: соседние места в одном ряду, не разделенные проходом. Уточнены случаи рассадки многодетных семей – в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади", - поясняет Минтранс.
Для всех пассажиров расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным. Например, если пассажиру не предоставили обслуживание по указанному в билете классу или перевозчик/агент неправильно оформил билет.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Кого и как теперь накажут за навязывание товаров и услуг
22 января, 03:03
 
