В России продлили скидку на авиаперелеты для детей до 12 лет

В России продлили скидку на авиаперелеты для детей до 12 лет

2026-02-22T10:10+0300

бизнес

москва

рф

авиарейсы

авиабилеты

воздушный транспорт

минтранс рф

россия

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минтранс РФ с 1 марта 2026 года расширил возможности применения 50-процентной скидки для детских авиабилетов и конкретизировал порядок размещения в самолете родителей с детьми до 12 лет, сообщило министерство. В прошлом году была закреплена скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, следующих в сопровождении родителей. За 2025 год российские авиакомпании перевезли по льготе почти 4 миллиона юных пассажиров, с начала это года – уже 282 тысяч. "Что изменится в авиационных правилах перевозки пассажиров с 1 марта… Приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341 утверждены изменения в правила перевозок пассажиров. Теперь скидка для детей также распространяется на перелеты в сопровождении других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование", - говорится в сообщении Минтранса.Кроме того, конкретизирован порядок размещения родителей с детьми до 12 лет. "Четко определено, что именно является соседними пассажирскими местами: соседние места в одном ряду, не разделенные проходом. Уточнены случаи рассадки многодетных семей – в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади", - поясняет Минтранс. Для всех пассажиров расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным. Например, если пассажиру не предоставили обслуживание по указанному в билете классу или перевозчик/агент неправильно оформил билет.

