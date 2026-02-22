https://1prime.ru/20260222/aviabilety-867714477.html
В России продлили скидку на авиаперелеты для детей до 12 лет
2026-02-22T10:10+0300
2026-02-22T10:10+0300
2026-02-22T10:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82905/86/829058603_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_33ae6dd728ed24e9027157dd86246537.jpg
В РФ расширят скидки на детские авиабилеты и введут уточнения по местам с родителями
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минтранс РФ с 1 марта 2026 года расширил возможности применения 50-процентной скидки для детских авиабилетов и конкретизировал порядок размещения в самолете родителей с детьми до 12 лет, сообщило министерство.
В прошлом году была закреплена скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, следующих в сопровождении родителей. За 2025 год российские авиакомпании перевезли по льготе почти 4 миллиона юных пассажиров, с начала это года – уже 282 тысяч.
"Что изменится в авиационных правилах перевозки пассажиров с 1 марта… Приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341 утверждены изменения в правила перевозок пассажиров. Теперь скидка для детей также распространяется на перелеты в сопровождении других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование", - говорится в сообщении Минтранса.
Кроме того, конкретизирован порядок размещения родителей с детьми до 12 лет.
"Четко определено, что именно является соседними пассажирскими местами: соседние места в одном ряду, не разделенные проходом. Уточнены случаи рассадки многодетных семей – в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади", - поясняет Минтранс.
Для всех пассажиров расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным. Например, если пассажиру не предоставили обслуживание по указанному в билете классу или перевозчик/агент неправильно оформил билет.
