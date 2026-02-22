https://1prime.ru/20260222/aviabilety-867716106.html

Россиянам назвали условие возврата денег за невозвратные билеты

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Авиапассажиры в России смогут вернуть даже невозвратные авиабилеты в случае задержки рейса более чем на 30 минут, а в случае опоздания обратный билет не будет аннулирован, рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Изменения будут зафиксированы в новой редакции Федеральных авиационных правил и вступят в силу 1 марта 2026 года. "Даны уточнения относительно времени задержки рейса, по прошествии которого можно делать вынужденный возврат", - рассказал Пантелеев. Согласно новому изданию правил, это 30 минут. "Уточнено, что пассажир может сохранить возможность воспользоваться обратным билетом, если он не явился на рейс "туда", ранее авиакомпании в такой ситуации аннулировали все последующие сегменты", - добавил эксперт. Также в новым издании Федеральных авиационных правил детально указано, на каких местах нужно размещать детей, которые путешествуют с родителями. Авиакомпании обязали предоставлять соседние места для детей младше 12 лет и сопровождающих лиц. Изменения также касаются времени предоставления пассажирам питания и напитков в случае задержки рейса. "Увеличены сроки задержки рейса, по прошествии которых пассажирам должны предоставить прохладительные напитки и горячее питание. Ранее это было два и четыре часа, теперь три и шесть часов соответственно", - отметил Пантелеев. При этом поправки, вносимые в Федеральные авиационные правила, скорее уточняют ряд деталей и не носят революционного характера, поэтому не должны оказать влияния на стоимость билетов, подчеркнул эксперт.

