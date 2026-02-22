https://1prime.ru/20260222/belorussija-867710554.html

В Белоруссии рассказали о сложностях с продвижением картофеля в РФ

В Белоруссии рассказали о сложностях с продвижением картофеля в РФ - 22.02.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии рассказали о сложностях с продвижением картофеля в РФ

Продвижение в России сортов картофеля белорусской селекции связано с рядом сложностей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор научно-практического... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T06:03+0300

2026-02-22T06:03+0300

2026-02-22T06:03+0300

бизнес

экономика

россия

узбекистан

белоруссия

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867710554.jpg?1771729409

МИНСК, 22 фев - ПРАЙМ. Продвижение в России сортов картофеля белорусской селекции связано с рядом сложностей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор научно-практического центра (НПЦ) Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько. Гендиректор НПЦ отметил, что картофель белорусской селекции широко представлен в госреестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в России. Тем не менее, есть сложности с продвижением картофельных сортов из Белоруссии в РФ, так как сортоиспытания в России платные. "Раньше мы могли бесплатно испытывать, тогда с этим было проще. Находим различные способы, чтобы или снизить эту плату или испытать бесплатно - есть государственные гранты со стороны Российской Федерации. Но там квоты, свои квоты", - сказал Маханько. Селекционер добавил, что из числа бывших республик СССР, расположенных в Средней Азии, лучшие результаты совместной работы - с Узбекистаном. "Сейчас там идет испытание наших сортов. И мы ведем и совместную научную работу, и обмен материалом, и обмен наработками. Мы частенько бываем в Узбекистане, они приезжают. Узбекистан очень серьезно занят картофелем, увеличивает площади под картофель в связи с тем, что в стране растущее, очень быстро растущее население", - рассказал Маханько. Также белорусские картофелеводы сотрудничают с коллегами из КНР. "Работаем не настолько плотно, как с Российской Федерацией, но обмен информацией и материалом идет с Китаем, с различными провинциями. В каждой провинции есть свои исследовательские центры, которые ведут относительно независимую политику в международном сотрудничестве", - сообщил руководитель профильного научно-практического центра.

узбекистан

белоруссия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, узбекистан, белоруссия, китай