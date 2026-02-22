Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-22T06:03+0300
2026-02-22T06:03+0300
06:03 22.02.2026
 
В Белоруссии рассказали о сложностях с продвижением картофеля в РФ

Селекционер Маханько: продвижение в России сортов картофеля белорусской селекции сложно

МИНСК, 22 фев - ПРАЙМ. Продвижение в России сортов картофеля белорусской селекции связано с рядом сложностей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор научно-практического центра (НПЦ) Национальной академии наук Белоруссии по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.
Гендиректор НПЦ отметил, что картофель белорусской селекции широко представлен в госреестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в России. Тем не менее, есть сложности с продвижением картофельных сортов из Белоруссии в РФ, так как сортоиспытания в России платные.
"Раньше мы могли бесплатно испытывать, тогда с этим было проще. Находим различные способы, чтобы или снизить эту плату или испытать бесплатно - есть государственные гранты со стороны Российской Федерации. Но там квоты, свои квоты", - сказал Маханько.
Селекционер добавил, что из числа бывших республик СССР, расположенных в Средней Азии, лучшие результаты совместной работы - с Узбекистаном.
"Сейчас там идет испытание наших сортов. И мы ведем и совместную научную работу, и обмен материалом, и обмен наработками. Мы частенько бываем в Узбекистане, они приезжают. Узбекистан очень серьезно занят картофелем, увеличивает площади под картофель в связи с тем, что в стране растущее, очень быстро растущее население", - рассказал Маханько.
Также белорусские картофелеводы сотрудничают с коллегами из КНР.
"Работаем не настолько плотно, как с Российской Федерацией, но обмен информацией и материалом идет с Китаем, с различными провинциями. В каждой провинции есть свои исследовательские центры, которые ведут относительно независимую политику в международном сотрудничестве", - сообщил руководитель профильного научно-практического центра.
 
