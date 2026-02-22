https://1prime.ru/20260222/egipet-867720637.html

Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта

КАИР, 22 фев - ПРАЙМ. Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта с 25 долларов до 30, сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств. "Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда. С 1 марта она составит 30 долларов вместо 25", - говорится в сообщении. В декабре 2025 года министерство туризма и древностей Египта заявляло, что решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов не принималось, было решено установить только максимальный размер визового сбора.

