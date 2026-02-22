https://1prime.ru/20260222/ek-867722602.html

ЕК ожидает, что США будут соблюдать обязательства перед ЕС по тарифам

ЕК ожидает, что США будут соблюдать обязательства перед ЕС по тарифам - 22.02.2026, ПРАЙМ

ЕК ожидает, что США будут соблюдать обязательства перед ЕС по тарифам

ЕК ожидает, что США будут соблюдать принятые на себя торговые обязательства перед Евросоюзом по тарифам и не выйдут за рамки согласованного потолка пошлин. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T19:44+0300

2026-02-22T19:44+0300

2026-02-22T19:44+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

ек

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. ЕК ожидает, что США будут соблюдать принятые на себя торговые обязательства перед Евросоюзом по тарифам и не выйдут за рамки согласованного потолка пошлин. Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. "Сделка есть сделка. Как крупнейший торговый партнер США ЕС ожидает, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои обязательства, закрепленные в совместном заявлении, так же, как ЕС соблюдает свои обязательства. В частности, товары ЕС должны продолжать пользоваться наиболее конкурентным режимом без повышения тарифов сверх четко согласованного всеобъемлющего потолка", - говорится в заявлении Еврокомиссии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.

https://1prime.ru/20260222/sanktsii-867717392.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, ек, верховный суд