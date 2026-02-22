Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК ожидает, что США будут соблюдать обязательства перед ЕС по тарифам - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260222/ek-867722602.html
ЕК ожидает, что США будут соблюдать обязательства перед ЕС по тарифам
ЕК ожидает, что США будут соблюдать обязательства перед ЕС по тарифам - 22.02.2026, ПРАЙМ
ЕК ожидает, что США будут соблюдать обязательства перед ЕС по тарифам
ЕК ожидает, что США будут соблюдать принятые на себя торговые обязательства перед Евросоюзом по тарифам и не выйдут за рамки согласованного потолка пошлин. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T19:44+0300
2026-02-22T19:44+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
ек
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. ЕК ожидает, что США будут соблюдать принятые на себя торговые обязательства перед Евросоюзом по тарифам и не выйдут за рамки согласованного потолка пошлин. Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. "Сделка есть сделка. Как крупнейший торговый партнер США ЕС ожидает, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои обязательства, закрепленные в совместном заявлении, так же, как ЕС соблюдает свои обязательства. В частности, товары ЕС должны продолжать пользоваться наиболее конкурентным режимом без повышения тарифов сверх четко согласованного всеобъемлющего потолка", - говорится в заявлении Еврокомиссии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
https://1prime.ru/20260222/sanktsii-867717392.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, ек, верховный суд
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Верховный суд
19:44 22.02.2026
 
ЕК ожидает, что США будут соблюдать обязательства перед ЕС по тарифам

ЕК: США должны соблюдать принятые на себя обязательства перед ЕС по тарифам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. ЕК ожидает, что США будут соблюдать принятые на себя торговые обязательства перед Евросоюзом по тарифам и не выйдут за рамки согласованного потолка пошлин.
Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"Сделка есть сделка. Как крупнейший торговый партнер США ЕС ожидает, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои обязательства, закрепленные в совместном заявлении, так же, как ЕС соблюдает свои обязательства. В частности, товары ЕС должны продолжать пользоваться наиболее конкурентным режимом без повышения тарифов сверх четко согласованного всеобъемлющего потолка", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России, пообещал Сийярто
13:29
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСЕКВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала