ЕК ожидает, что США будут соблюдать обязательства перед ЕС по тарифам

ЕК: США должны соблюдать принятые на себя обязательства перед ЕС по тарифам
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. ЕК ожидает, что США будут соблюдать принятые на себя торговые обязательства перед Евросоюзом по тарифам и не выйдут за рамки согласованного потолка пошлин.
Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"Сделка есть сделка. Как крупнейший торговый партнер США ЕС ожидает, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои обязательства, закрепленные в совместном заявлении, так же, как ЕС соблюдает свои обязательства. В частности, товары ЕС должны продолжать пользоваться наиболее конкурентным режимом без повышения тарифов сверх четко согласованного всеобъемлющего потолка", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.