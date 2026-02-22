https://1prime.ru/20260222/es-867712389.html
ЕС нарастил экспорт сладостей в Россию
ЕС нарастил экспорт сладостей в Россию - 22.02.2026, ПРАЙМ
ЕС нарастил экспорт сладостей в Россию
Евросоюз в 2025 году нарастил экспорт сладостей в Россию до максимальной за два года суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T07:46+0300
2026-02-22T07:46+0300
2026-02-22T07:46+0300
бизнес
экономика
россия
великобритания
сша
швейцария
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867712389.jpg?1771735576
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году нарастил экспорт сладостей в Россию до максимальной за два года суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам минувшего года европейские компании поставили на российский рынок сладкой выпечки на 217,2 миллиона евро против 176,3 миллиона в 2024 году. Таким образом, экспорт хлебобулочных изделий увеличился на 23,2% в годовом выражении.
Помимо этого, выросла и сумма поставок шоколада – на 6,9% за год, до 467,8 миллиона евро. При этом экспорт карамели сократился – на 12,7% в годовом выражении, до 79,6 миллиона евро.
В результате экспорт сладостей ЕС в Россию составил 764,5 миллиона евро против 705 миллионов в 2024 году. Таким образом, сумма увеличилась на 8,4% в годовом выражении и стала максимальной с 2023 года.
По итогам 2025 года Россия стала шестым крупнейшими покупателем сладостей из Евросоюза с долей в 3,19% от всех поставок. В пятерку крупнейших импортеров вошли Великобритания (33%), США (13,2%), Швейцария (5%), Норвегия (3,9%) и Канада (3,2%).
великобритания
сша
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, великобритания, сша, швейцария, ес, евростат
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС, Евростат
ЕС нарастил экспорт сладостей в Россию
Евростат: ЕС нарастил экспорт сладостей в Россию до максимальной за два года суммы
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году нарастил экспорт сладостей в Россию до максимальной за два года суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам минувшего года европейские компании поставили на российский рынок сладкой выпечки на 217,2 миллиона евро против 176,3 миллиона в 2024 году. Таким образом, экспорт хлебобулочных изделий увеличился на 23,2% в годовом выражении.
Помимо этого, выросла и сумма поставок шоколада – на 6,9% за год, до 467,8 миллиона евро. При этом экспорт карамели сократился – на 12,7% в годовом выражении, до 79,6 миллиона евро.
В результате экспорт сладостей ЕС в Россию составил 764,5 миллиона евро против 705 миллионов в 2024 году. Таким образом, сумма увеличилась на 8,4% в годовом выражении и стала максимальной с 2023 года.
По итогам 2025 года Россия стала шестым крупнейшими покупателем сладостей из Евросоюза с долей в 3,19% от всех поставок. В пятерку крупнейших импортеров вошли Великобритания (33%), США (13,2%), Швейцария (5%), Норвегия (3,9%) и Канада (3,2%).