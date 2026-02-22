Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС нарастил экспорт сладостей в Россию - 22.02.2026
ЕС нарастил экспорт сладостей в Россию
Евросоюз в 2025 году нарастил экспорт сладостей в Россию до максимальной за два года суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году нарастил экспорт сладостей в Россию до максимальной за два года суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, по итогам минувшего года европейские компании поставили на российский рынок сладкой выпечки на 217,2 миллиона евро против 176,3 миллиона в 2024 году. Таким образом, экспорт хлебобулочных изделий увеличился на 23,2% в годовом выражении. Помимо этого, выросла и сумма поставок шоколада – на 6,9% за год, до 467,8 миллиона евро. При этом экспорт карамели сократился – на 12,7% в годовом выражении, до 79,6 миллиона евро. В результате экспорт сладостей ЕС в Россию составил 764,5 миллиона евро против 705 миллионов в 2024 году. Таким образом, сумма увеличилась на 8,4% в годовом выражении и стала максимальной с 2023 года. По итогам 2025 года Россия стала шестым крупнейшими покупателем сладостей из Евросоюза с долей в 3,19% от всех поставок. В пятерку крупнейших импортеров вошли Великобритания (33%), США (13,2%), Швейцария (5%), Норвегия (3,9%) и Канада (3,2%).
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году нарастил экспорт сладостей в Россию до максимальной за два года суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам минувшего года европейские компании поставили на российский рынок сладкой выпечки на 217,2 миллиона евро против 176,3 миллиона в 2024 году. Таким образом, экспорт хлебобулочных изделий увеличился на 23,2% в годовом выражении.
Помимо этого, выросла и сумма поставок шоколада – на 6,9% за год, до 467,8 миллиона евро. При этом экспорт карамели сократился – на 12,7% в годовом выражении, до 79,6 миллиона евро.
В результате экспорт сладостей ЕС в Россию составил 764,5 миллиона евро против 705 миллионов в 2024 году. Таким образом, сумма увеличилась на 8,4% в годовом выражении и стала максимальной с 2023 года.
По итогам 2025 года Россия стала шестым крупнейшими покупателем сладостей из Евросоюза с долей в 3,19% от всех поставок. В пятерку крупнейших импортеров вошли Великобритания (33%), США (13,2%), Швейцария (5%), Норвегия (3,9%) и Канада (3,2%).
 
