https://1prime.ru/20260222/evropa-867721898.html
"По ком звонит колокол". СМИ раскрыли, что случилось в ЕС из-за России
"По ком звонит колокол". СМИ раскрыли, что случилось в ЕС из-за России - 22.02.2026, ПРАЙМ
"По ком звонит колокол". СМИ раскрыли, что случилось в ЕС из-за России
Разрыв отношений с Россией ударил по экономике всей Европы, особенно сказавшись на ситуации в Германии, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T17:34+0300
2026-02-22T17:34+0300
2026-02-22T17:34+0300
мировая экономика
европа
германия
запад
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799121_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f9de38e0c9c39d43934ba891c38470d1.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Разрыв отношений с Россией ударил по экономике всей Европы, особенно сказавшись на ситуации в Германии, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE со ссылкой на слова бывшего мэра Малтепе и аналитика Али Кылыча."Борьба с Россией обернулась для Германии не только экономической расплатой, но и издержками геополитической переориентации. <...> Цена разрыва отражается в сотнях миллиардов евро государственных расходов, потере объемов торговли и снижении конкурентоспособности. Что еще важнее, в общественном сознании подорвано чувство "безопасности", — говорится в материале.В тексте отмечается, что в текущих условиях вопрос "по ком звонит колокол" становится риторическим не только для Берлина, но и для всей Европы.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20260222/italiya-867710204.html
https://1prime.ru/20260221/medvedev-867707798.html
европа
германия
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799121_143:0:2680:1903_1920x0_80_0_0_5bb8cc332c1a8877e925a5ba4aa6aa5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, европа, германия, запад, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, ЕС
"По ком звонит колокол". СМИ раскрыли, что случилось в ЕС из-за России
dikGazete: Европа заплатила высокую цену за разрыв отношений с Россией