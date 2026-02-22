https://1prime.ru/20260222/evropa-867721898.html

"По ком звонит колокол". СМИ раскрыли, что случилось в ЕС из-за России

2026-02-22T17:34+0300

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Разрыв отношений с Россией ударил по экономике всей Европы, особенно сказавшись на ситуации в Германии, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE со ссылкой на слова бывшего мэра Малтепе и аналитика Али Кылыча."Борьба с Россией обернулась для Германии не только экономической расплатой, но и издержками геополитической переориентации. <...> Цена разрыва отражается в сотнях миллиардов евро государственных расходов, потере объемов торговли и снижении конкурентоспособности. Что еще важнее, в общественном сознании подорвано чувство "безопасности", — говорится в материале.В тексте отмечается, что в текущих условиях вопрос "по ком звонит колокол" становится риторическим не только для Берлина, но и для всей Европы.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

мировая экономика, европа, германия, запад, ес