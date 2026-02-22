Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"По ком звонит колокол". СМИ раскрыли, что случилось в ЕС из-за России
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Разрыв отношений с Россией ударил по экономике всей Европы, особенно сказавшись на ситуации в Германии, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE со ссылкой на слова бывшего мэра Малтепе и аналитика Али Кылыча."Борьба с Россией обернулась для Германии не только экономической расплатой, но и издержками геополитической переориентации. &lt;...&gt; Цена разрыва отражается в сотнях миллиардов евро государственных расходов, потере объемов торговли и снижении конкурентоспособности. Что еще важнее, в общественном сознании подорвано чувство "безопасности", — говорится в материале.В тексте отмечается, что в текущих условиях вопрос "по ком звонит колокол" становится риторическим не только для Берлина, но и для всей Европы.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
17:34 22.02.2026
 
"По ком звонит колокол". СМИ раскрыли, что случилось в ЕС из-за России

dikGazete: Европа заплатила высокую цену за разрыв отношений с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Разрыв отношений с Россией ударил по экономике всей Европы, особенно сказавшись на ситуации в Германии, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE со ссылкой на слова бывшего мэра Малтепе и аналитика Али Кылыча.
"Борьба с Россией обернулась для Германии не только экономической расплатой, но и издержками геополитической переориентации. <...> Цена разрыва отражается в сотнях миллиардов евро государственных расходов, потере объемов торговли и снижении конкурентоспособности. Что еще важнее, в общественном сознании подорвано чувство "безопасности", — говорится в материале.
В тексте отмечается, что в текущих условиях вопрос "по ком звонит колокол" становится риторическим не только для Берлина, но и для всей Европы.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Заголовок открываемого материала