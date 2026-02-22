https://1prime.ru/20260222/finlyandiya-867711941.html

Союзник Украины обратился к Киеву с плохими новостями

Союзник Украины обратился к Киеву с плохими новостями - 22.02.2026, ПРАЙМ

Союзник Украины обратился к Киеву с плохими новостями

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью программе Yle Ykkösaamu, что страна исчерпала все ресурсы для помощи Украине и больше не в... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T07:32+0300

2026-02-22T07:32+0300

2026-02-22T07:32+0300

мировая экономика

газ

украина

венгрия

киев

петер сийярто

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью программе Yle Ykkösaamu, что страна исчерпала все ресурсы для помощи Украине и больше не в состоянии предоставлять дополнительную поддержку. "Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года <…> (Конфликта. — Прим. ред.) мы направили все, что могли. И теперь (Надежда. — Прим. ред.) только на 90-миллиардный кредит (От ЕС. — Прим. ред.)", — сказала она.В пятницу газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Венгрия отказалась одобрить кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро для Украины в ответ на давление со стороны Киева. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул в среду, что страна прекратила поставки дизеля в Украину до перезапуска транзита российской нефти. По его словам, Киев своими политическими действиями пытается устроить энергетический кризис в Венгрии, отказавшись возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", что может повлиять на результаты апрельских выборов.

https://1prime.ru/20260215/finlyandiya-867499297.html

https://1prime.ru/20260213/rossiya-867465294.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, газ, украина, венгрия, киев, петер сийярто, ес, financial times