Союзник Украины обратился к Киеву с плохими новостями

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью программе Yle Ykkösaamu, что страна исчерпала все ресурсы для помощи Украине и больше не в состоянии предоставлять дополнительную поддержку. "Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года <…> (Конфликта. — Прим. ред.) мы направили все, что могли. И теперь (Надежда. — Прим. ред.) только на 90-миллиардный кредит (От ЕС. — Прим. ред.)", — сказала она.В пятницу газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Венгрия отказалась одобрить кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро для Украины в ответ на давление со стороны Киева. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул в среду, что страна прекратила поставки дизеля в Украину до перезапуска транзита российской нефти. По его словам, Киев своими политическими действиями пытается устроить энергетический кризис в Венгрии, отказавшись возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", что может повлиять на результаты апрельских выборов.
