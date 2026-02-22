Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Союзник Украины обратился к Киеву с плохими новостями - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260222/finlyandiya-867711941.html
Союзник Украины обратился к Киеву с плохими новостями
Союзник Украины обратился к Киеву с плохими новостями - 22.02.2026, ПРАЙМ
Союзник Украины обратился к Киеву с плохими новостями
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью программе Yle Ykkösaamu, что страна исчерпала все ресурсы для помощи Украине и больше не в... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T07:32+0300
2026-02-22T07:32+0300
мировая экономика
газ
украина
венгрия
киев
петер сийярто
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью программе Yle Ykkösaamu, что страна исчерпала все ресурсы для помощи Украине и больше не в состоянии предоставлять дополнительную поддержку. "Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года &lt;…&gt; (Конфликта. — Прим. ред.) мы направили все, что могли. И теперь (Надежда. — Прим. ред.) только на 90-миллиардный кредит (От ЕС. — Прим. ред.)", — сказала она.В пятницу газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Венгрия отказалась одобрить кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро для Украины в ответ на давление со стороны Киева. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул в среду, что страна прекратила поставки дизеля в Украину до перезапуска транзита российской нефти. По его словам, Киев своими политическими действиями пытается устроить энергетический кризис в Венгрии, отказавшись возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", что может повлиять на результаты апрельских выборов.
https://1prime.ru/20260215/finlyandiya-867499297.html
https://1prime.ru/20260213/rossiya-867465294.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, газ, украина, венгрия, киев, петер сийярто, ес, financial times
Мировая экономика, Газ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Петер Сийярто, ЕС, Financial Times
07:32 22.02.2026
 
Союзник Украины обратился к Киеву с плохими новостями

Глава МИД Валтонен: Финляндия больше не поможет Киеву

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью программе Yle Ykkösaamu, что страна исчерпала все ресурсы для помощи Украине и больше не в состоянии предоставлять дополнительную поддержку.
"Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года <…> (Конфликта. — Прим. ред.) мы направили все, что могли. И теперь (Надежда. — Прим. ред.) только на 90-миллиардный кредит (От ЕС. — Прим. ред.)", — сказала она.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии
15 февраля, 15:07
В пятницу газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Венгрия отказалась одобрить кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро для Украины в ответ на давление со стороны Киева.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул в среду, что страна прекратила поставки дизеля в Украину до перезапуска транзита российской нефти. По его словам, Киев своими политическими действиями пытается устроить энергетический кризис в Венгрии, отказавшись возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", что может повлиять на результаты апрельских выборов.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
"Откроются новые фронты". В Финляндии высказались о войне против России
13 февраля, 22:56
 
Мировая экономикаГазУКРАИНАВЕНГРИЯКиевПетер СийяртоЕСFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала