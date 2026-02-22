Словакия в понедельник остановит поставки электроэнергии на Украину
Фицо в понедельник попросит остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину
ЛЭП. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник попросит государственного оператора системы передачи электроэнергии прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину.
"Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии - ред.) и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину. Если нам (Владимир Зеленский - ред.) говорит, что мы должны покупать газ и нефть где-то в другом месте, а не в России, хоть это и сложнее, и дороже, то у нас есть право ответить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
В субботу Фицо заявил, что если в понедельник Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена.
В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.