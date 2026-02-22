Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия в понедельник остановит поставки электроэнергии на Украину - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260222/fitso-867724920.html
Словакия в понедельник остановит поставки электроэнергии на Украину
Словакия в понедельник остановит поставки электроэнергии на Украину - 22.02.2026, ПРАЙМ
Словакия в понедельник остановит поставки электроэнергии на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник попросит государственного оператора системы передачи электроэнергии прекратить аварийные... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T21:39+0300
2026-02-22T21:41+0300
энергетика
газ
украина
словакия
рф
владимир зеленский
роберт фицо
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/52/839695252_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a5f2aace8f6fa612c0cebe6729fe8a3c.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник попросит государственного оператора системы передачи электроэнергии прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину. "Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии - ред.) и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину. Если нам (Владимир Зеленский - ред.) говорит, что мы должны покупать газ и нефть где-то в другом месте, а не в России, хоть это и сложнее, и дороже, то у нас есть право ответить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*. В субботу Фицо заявил, что если в понедельник Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена. В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260221/fitso-867696897.html
украина
словакия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/52/839695252_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0fda641b3a360987cb80d88563bd3c34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, словакия, рф, владимир зеленский, роберт фицо, нпз
Энергетика, Газ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, РФ, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, НПЗ
21:39 22.02.2026 (обновлено: 21:41 22.02.2026)
 
Словакия в понедельник остановит поставки электроэнергии на Украину

Фицо в понедельник попросит остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник попросит государственного оператора системы передачи электроэнергии прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину.
"Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии - ред.) и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину. Если нам (Владимир Зеленский - ред.) говорит, что мы должны покупать газ и нефть где-то в другом месте, а не в России, хоть это и сложнее, и дороже, то у нас есть право ответить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
В субботу Фицо заявил, что если в понедельник Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена.
В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Зеленский ведет себя зловредно, заявил Фицо
Вчера, 15:09
 
ЭнергетикаГазУКРАИНАСЛОВАКИЯРФВладимир ЗеленскийРоберт ФицоНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала