2026-02-22T23:39+0300

2026-02-22T23:39+0300

2026-02-22T23:39+0300

мировая экономика

рф

словакия

украина

петер сийярто

роберт фицо

ес

БРАТИСЛАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Недоверие в Европейском союзе растет, что может привести к невозможности принимать важные решения, где требуется единогласие, с одобрением нового пакета санкций против РФ будут проблемы, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Грустно смотреть на то, как Европейский союз и его органы не защищают интересы государств-членов, как отдают приоритет поддержке Украины в войне с Россией. Недоверие в ЕС стремительно растет, последствием этого будет неспособность Европейского союза принимать важные решения, при которых требуется согласие всех государств-членов. Проблемой будет одобрить новый пакет санкций против России, проблемой будет договориться на ближайшем саммите Евросоюза о мерах по поддержке конкурентоспособности и о том, как снизить цены на электроэнергию", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье. Ранее в воскресенье венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

рф

словакия

украина

2026

Новости

мировая экономика, рф, словакия, украина, петер сийярто, роберт фицо, ес