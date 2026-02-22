Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо заявил о трудностях для ЕС при принятии новых санкций против России - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260222/fitso-867725573.html
Фицо заявил о трудностях для ЕС при принятии новых санкций против России
Фицо заявил о трудностях для ЕС при принятии новых санкций против России - 22.02.2026, ПРАЙМ
Фицо заявил о трудностях для ЕС при принятии новых санкций против России
Недоверие в Европейском союзе растет, что может привести к невозможности принимать важные решения, где требуется единогласие, с одобрением нового пакета санкций | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T23:39+0300
2026-02-22T23:39+0300
мировая экономика
рф
словакия
украина
петер сийярто
роберт фицо
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Недоверие в Европейском союзе растет, что может привести к невозможности принимать важные решения, где требуется единогласие, с одобрением нового пакета санкций против РФ будут проблемы, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Грустно смотреть на то, как Европейский союз и его органы не защищают интересы государств-членов, как отдают приоритет поддержке Украины в войне с Россией. Недоверие в ЕС стремительно растет, последствием этого будет неспособность Европейского союза принимать важные решения, при которых требуется согласие всех государств-членов. Проблемой будет одобрить новый пакет санкций против России, проблемой будет договориться на ближайшем саммите Евросоюза о мерах по поддержке конкурентоспособности и о том, как снизить цены на электроэнергию", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье. Ранее в воскресенье венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260222/fitso-867724920.html
рф
словакия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, словакия, украина, петер сийярто, роберт фицо, ес
Мировая экономика, РФ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, Роберт Фицо, ЕС
23:39 22.02.2026
 
Фицо заявил о трудностях для ЕС при принятии новых санкций против России

Премьер Словакии прогнозирует трудности при одобрении ЕС нового пакета санкций против РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Недоверие в Европейском союзе растет, что может привести к невозможности принимать важные решения, где требуется единогласие, с одобрением нового пакета санкций против РФ будут проблемы, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Грустно смотреть на то, как Европейский союз и его органы не защищают интересы государств-членов, как отдают приоритет поддержке Украины в войне с Россией. Недоверие в ЕС стремительно растет, последствием этого будет неспособность Европейского союза принимать важные решения, при которых требуется согласие всех государств-членов. Проблемой будет одобрить новый пакет санкций против России, проблемой будет договориться на ближайшем саммите Евросоюза о мерах по поддержке конкурентоспособности и о том, как снизить цены на электроэнергию", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье.
Ранее в воскресенье венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Словакия в понедельник остановит поставки электроэнергии на Украину
Вчера, 21:39
 
Мировая экономикаРФСЛОВАКИЯУКРАИНАПетер СийяртоРоберт ФицоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала