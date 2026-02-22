Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо назвал финансирование Украины со стороны ЕС идеологическим безумием - 22.02.2026, ПРАЙМ
Фицо назвал финансирование Украины со стороны ЕС идеологическим безумием
2026-02-22T23:49+0300
2026-02-22T23:49+0300
БРАТИСЛАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал финансирование Украины со стороны Европейского союза идеологическим безумием. "Все бремя войны на Украине берет на себя Европа, что в условиях нынешнего экономического кризиса является идеологическим безумием. У нас нет средств для снижения цен на электроэнергию, но мы одобряем очередной военный кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, по которому Украина не заплатит ни цента. То, что я не втянул Словакию в этот кредит, считаю абсолютно правильным", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в воскресенье. Фицо заявил, что вместо того, чтобы поддерживать продолжение конфликта на Украине, Европейский союз должен был бы приготовить осмысленный и справедливый мирный план и прилагать максимальные усилия для его реализации.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
23:49 22.02.2026
 
Фицо назвал финансирование Украины со стороны ЕС идеологическим безумием

БРАТИСЛАВА, 22 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал финансирование Украины со стороны Европейского союза идеологическим безумием.
"Все бремя войны на Украине берет на себя Европа, что в условиях нынешнего экономического кризиса является идеологическим безумием. У нас нет средств для снижения цен на электроэнергию, но мы одобряем очередной военный кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, по которому Украина не заплатит ни цента. То, что я не втянул Словакию в этот кредит, считаю абсолютно правильным", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
Фицо заявил, что вместо того, чтобы поддерживать продолжение конфликта на Украине, Европейский союз должен был бы приготовить осмысленный и справедливый мирный план и прилагать максимальные усилия для его реализации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
