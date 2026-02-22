https://1prime.ru/20260222/galitskaya-867713863.html

В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти экс-жены Галицкого

В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти экс-жены Галицкого - 22.02.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти экс-жены Галицкого

Наследственное дело открыли в подмосковной Истре после смерти бывшей жены экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алии Галицкой, следует... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T09:32+0300

2026-02-22T09:32+0300

2026-02-22T09:32+0300

общество

россия

сша

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/95/827729597_0:88:1694:1041_1920x0_80_0_0_db399b064bfa0140c0e2ced6b09053aa.jpg

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Наследственное дело открыли в подмосковной Истре после смерти бывшей жены экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алии Галицкой, следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Галицкая Алия Жаксыбаевна… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. Отмечается, что дело ведет нотариус в подмосковной Истре. Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, бизнесмена Александра Галицкого. Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск в московский суд о разделе имущества с Галицким. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого может превышать 1,2 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20260220/sudya-867669245.html

сша

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, московская область