В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти экс-жены Галицкого - 22.02.2026
В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти экс-жены Галицкого
В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти экс-жены Галицкого - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти экс-жены Галицкого
Наследственное дело открыли в подмосковной Истре после смерти бывшей жены экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алии Галицкой, следует... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T09:32+0300
2026-02-22T09:32+0300
общество
россия
сша
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/82772/95/827729597_0:88:1694:1041_1920x0_80_0_0_db399b064bfa0140c0e2ced6b09053aa.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Наследственное дело открыли в подмосковной Истре после смерти бывшей жены экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алии Галицкой, следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Галицкая Алия Жаксыбаевна… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. Отмечается, что дело ведет нотариус в подмосковной Истре. Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, бизнесмена Александра Галицкого. Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск в московский суд о разделе имущества с Галицким. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого может превышать 1,2 миллиарда рублей.
сша
московская область
общество, россия, сша, московская область
Общество , РОССИЯ, США, Московская область
09:32 22.02.2026
 
В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти экс-жены Галицкого

В Истре после смерти Алии Галицкой открыли наследственное дело

© РИА Новости . Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Комаров
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Наследственное дело открыли в подмосковной Истре после смерти бывшей жены экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алии Галицкой, следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Галицкая Алия Жаксыбаевна… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Отмечается, что дело ведет нотариус в подмосковной Истре.
Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, бизнесмена Александра Галицкого.
Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск в московский суд о разделе имущества с Галицким. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого может превышать 1,2 миллиарда рублей.
Судью, арестовавшего Галицкую, отправили в отставку
20 февраля, 13:42
20 февраля, 13:42
 
Общество РОССИЯ США Московская область
 
 
