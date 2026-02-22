Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03:50 22.02.2026 (обновлено: 03:59 22.02.2026)
 
Генконсул рассказал, без каких приложений туристам не обойтись в Китае

Генконсул Теплов: туристам в Китае практически невозможно обойтись без WeChat или AliPay

ПЕКИН, 22 фев - ПРАЙМ. Туристам в Китае практически невозможно обойтись без мобильных приложений WeChat или AliPay, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
"В Китае практически невозможно обойтись без мобильного приложения WeChat или AliPay, которые помогут в решении многих бытовых задач – заказ такси, доставка еды, бронь гостиницы", - сказал дипломат.
Генконсул отметил, что недавно также появилось новое приложение для туристов Nihao China, позволяющее после привязки карт UnionPay оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте по QR-коду.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 февраля в 12.00 мск.
 
Заголовок открываемого материала