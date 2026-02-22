https://1prime.ru/20260222/genkonsul-867709553.html

Генконсул рассказал, без каких приложений туристам не обойтись в Китае

2026-02-22T03:50+0300

ПЕКИН, 22 фев - ПРАЙМ. Туристам в Китае практически невозможно обойтись без мобильных приложений WeChat или AliPay, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов. "В Китае практически невозможно обойтись без мобильного приложения WeChat или AliPay, которые помогут в решении многих бытовых задач – заказ такси, доставка еды, бронь гостиницы", - сказал дипломат. Генконсул отметил, что недавно также появилось новое приложение для туристов Nihao China, позволяющее после привязки карт UnionPay оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте по QR-коду. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 февраля в 12.00 мск.

2026

