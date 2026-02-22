Вице-канцлер ФРГ заявил о неопределенности в торговых отношениях с США

https://1prime.ru/20260222/germaniya-867717900.html

2026-02-22T14:30+0300

экономика

мировая экономика

сша

германия

гренландия

дональд трамп

фридрих мерц

ес

БЕРЛИН, 22 фев - ПРАЙМ. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль указал на сохраняющуюся высокую неопределенность в торговых отношениях между Германией и США из-за таможенной политики нынешней американской администрации. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%. "Неопределенность (в торговых отношениях - ред.) остается высокой", - заявил Клингбайль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Клингбайль, в частности, напомнил, что, несмотря на решение американского суда, ранее введенные импортные пошлины США продолжают действовать в ключевых отраслях экономики, таких как автомобилестроение и металлургия. "Кроме того, Трамп уже объявил о введении новых пошлин", - заметил министр. Говоря о пошлинах, вице-канцлер ФРГ отметил, что они наносят ущерб экономике по обе стороны Атлантики. При этом больше всего, по его словам, от них страдают американские граждане. "Граждане США платят за это самую высокую цену", - подчеркнул Клингбайль. Вслед за этим он заявил, что ответ Евросоюза на таможенную политику американской администрации остается прежним. "Мы налаживаем новые торговые отношения по всему миру, заключаем соглашения о свободной торговле, защищаем нашу промышленность и укрепляем независимость и суверенитет Европы", - уточнил политик По словам Клингбайля, когда Трамп угрожал ввести новые пошлины против стран ЕС из-за Гренландии, "европейцы, выступили так четко и единодушно, что президент США сдался". "Нам нужно и дальше придерживаться этой позиции. Я хочу, чтобы мы сделали Европу настолько сильной, чтобы никто не мог нас шантажировать", - резюмировал вице-канцлер ФРГ. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал визит в США, где он представит скоординированную европейскую позицию по пошлинам. Встреча в Белом доме намечена на 3 марта.

