В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие домового чата в MAX

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Управляющим компаниям и ТСЖ может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в национальном мессенджере Max или неразмещение информации на платформе, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий напомнил, что в России с 1 сентября управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max. Кроме того, с 17 февраля организации ЖКХ обязаны размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками. "Приказ Минстроя РФ о домовых чатах не вводит отдельного нового штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в Mах. Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации. В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей", - сказал Якубовский. По его словам, при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя. "Контроль за исполнением утвержденных норм будут осуществлять государственные жилищные инспекции субъектов РФ", - подчеркнул он. Парламентарий добавил, что цифровой формат взаимодействия с жильцами делает нарушения со стороны ответственных лиц более прозрачными - отсутствие размещенной информации или игнорирование обращений фиксируется и может стать основанием для проверки.

