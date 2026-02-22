Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие домового чата в MAX - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260222/gosduma-867708919.html
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие домового чата в MAX
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие домового чата в MAX - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие домового чата в MAX
Управляющим компаниям и ТСЖ может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в национальном мессенджере Max или неразмещение информации на... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T02:41+0300
2026-02-22T02:48+0300
энергетика
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867708919.jpg?1771717688
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Управляющим компаниям и ТСЖ может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в национальном мессенджере Max или неразмещение информации на платформе, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий напомнил, что в России с 1 сентября управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max. Кроме того, с 17 февраля организации ЖКХ обязаны размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками. "Приказ Минстроя РФ о домовых чатах не вводит отдельного нового штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в Mах. Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации. В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей", - сказал Якубовский. По его словам, при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя. "Контроль за исполнением утвержденных норм будут осуществлять государственные жилищные инспекции субъектов РФ", - подчеркнул он. Парламентарий добавил, что цифровой формат взаимодействия с жильцами делает нарушения со стороны ответственных лиц более прозрачными - отсутствие размещенной информации или игнорирование обращений фиксируется и может стать основанием для проверки.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, госдума
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Госдума
02:41 22.02.2026 (обновлено: 02:48 22.02.2026)
 
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие домового чата в MAX

Депутат Якубовский: УК может грозить штраф за отсутствие домового чата в MAX

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Управляющим компаниям и ТСЖ может грозить штраф до 300 тысяч рублей за отсутствие домового чата в национальном мессенджере Max или неразмещение информации на платформе, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Парламентарий напомнил, что в России с 1 сентября управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max. Кроме того, с 17 февраля организации ЖКХ обязаны размещать на платформе Мах информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками.
"Приказ Минстроя РФ о домовых чатах не вводит отдельного нового штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в Mах. Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации. В таком случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей", - сказал Якубовский.
По его словам, при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя.
"Контроль за исполнением утвержденных норм будут осуществлять государственные жилищные инспекции субъектов РФ", - подчеркнул он.
Парламентарий добавил, что цифровой формат взаимодействия с жильцами делает нарушения со стороны ответственных лиц более прозрачными - отсутствие размещенной информации или игнорирование обращений фиксируется и может стать основанием для проверки.
 
ЭнергетикаРОССИЯРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала