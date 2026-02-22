https://1prime.ru/20260222/gosduma-867709893.html

В Госдуме предложили бесплатно предоставлять землю под семейные поместья

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают бесплатно предоставлять гражданам РФ неиспользуемые земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для обустройства семейных поместий. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 22 февраля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект вводит понятия "семейное поместье", определяя его как форму долгосрочного и устойчивого проживания семьи (семей) на земельном участке с ведением хозяйственной деятельности и возможностью объединения таких участков в территориальные сообщества с общей инфраструктурой", - сказано в пояснительной записке. Добавляется, что семейное поместье рассматривается как земельный участок с индивидуальным жилым домом и иными необходимыми строениями, предназначенный для постоянного проживания семьи и ведения хозяйства, ориентированного на рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды. Законопроектом предусматривается, что на земельном участке под застройку дома и иных построек отводится не более 25% площади участка. Авторы инициативы предлагают предоставить земельные участки под поместья нескольким категориям граждан, в их числе: граждане, состоящие не менее пяти лет в браке и имеющие одного ребенка и более, ветераны боевых действий, сельские педагоги и медики, отработавшие не менее пяти лет. Уточняется, что регионы РФ смогут дополнять перечень - в целях поддержки отдельных категорий граждан. "Земельный участок для создания семейного поместья предоставляется гражданину РФ в безвозмездное пользование однократно на основании его заявления, поданного в уполномоченный орган. Предоставляемый гражданину РФ земельный участок для создания семейного поместья должен находиться в государственной или муниципальной собственности, быть свободным от прав третьих лиц, иметь площадь не более одного гектара, а при подаче заявления несколькими гражданами, относящимися к членам одной семьи площадь участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каждого из них", - сообщается в сопроводительных документах к законопроекту. Подчеркивается, что участки под поместья предоставляются сроком на 10 лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. После истечении данного срока участок может быть предоставлен в собственность бесплатно при условии, что все это время использовался в соответствии с условиями договора. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, власти РФ будут должны развивать на таких территориях социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуры. "Мы в ЛДПР убеждены, что в XXI веке современные коммуникации, возможности для запуска своего дела, условия для благополучной и процветающей жизни должны быть доступны не только в мегаполисах и региональных столицах. Мы давно призываем строить горизонтальную Россию: осваивать земли и застраивать малоэтажным жильем. ЛДПР за возрождение исконно-русских традиций и ценностей. На отдаленных территориях должны появляться родовые поместья - просторные, обеспеченные всеми коммуникациями участки размером до гектара, чтобы люди могли держать свой огород и сад, а если захотят, то и скотину. Чтобы дома, как и прежде, строились на века и передавались внутри семей от поколения к поколению", - заключил он.

