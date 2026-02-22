https://1prime.ru/20260222/iran-867725853.html
Иран готов к любому развитию переговоров с США, заявил президент
ТЕГЕРАН, 22 фев - ПРАЙМ. Иран готов к любому развитию ситуации в свете переговоров с США, хотя в последнем раунде диалога были воодушевляющие сигналы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Иран привержен миру и стабильности в регионе. Прошедшие недавно переговоры включали обмен практическими предложениями и принесли воодушевляющие сигналы. Однако мы продолжаем внимательно следить за действиями США и приняли все необходимые меры для любого потенциального сценария", - написал он в соцсети X. В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи ответил на заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, с которым ведет переговоры по атому. Уиткофф заявил Fox News об удивлении президента США Дональда Трампа тем фактом, что иранцы не капитулируют несмотря на оказываемое Вашингтоном давление. "Хотите знать, почему мы не капитулируем? Потому что мы иранцы", - отреагировал Аракчи в соцсети X. Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой. Следующие переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве 26 февраля, сообщила оманская сторона, выступающая посредником в переговорах.
