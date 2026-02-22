https://1prime.ru/20260222/italiya-867710204.html

В Италии рассказали о событии, расколовшем ЕС из-за Украины

2026-02-22T05:59+0300

мировая экономика

общество

украина

женева

абу-даби

владимир мединский

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Последние переговоры в Женеве выявили значительные разногласия среди европейских сторонников Украины, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico. "Недавние трехсторонние консультации в Женеве по украинскому конфликту вывели на первый план все более очевидную линию раскола внутри западного фронта", — говорится в материале.По мнению издания, многие европейские столицы склоняются к продолжению конфликта с Россией для отстаивания своих собственных интересов. В то же время наблюдаются и иные мнения, противостоящие такому подходу. "В этом видении Украина становится важнейшей точкой в более широкой сети военного, технологического и промышленного давления, простирающейся от Балтики до Арктики", — говорится в материале.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись конфиденциальные встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Во время этих встреч обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. После второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что обсуждения были сложными, но конструктивными. Он отметил, что в ближайшее время планируется новая встреча по Украине. По словам источника РИА Новости, участники переговоров не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о месте и времени будущих контактов, но диалог будет продолжаться.

