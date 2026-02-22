Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии рассказали о событии, расколовшем ЕС из-за Украины - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260222/italiya-867710204.html
В Италии рассказали о событии, расколовшем ЕС из-за Украины
В Италии рассказали о событии, расколовшем ЕС из-за Украины - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Италии рассказали о событии, расколовшем ЕС из-за Украины
Последние переговоры в Женеве выявили значительные разногласия среди европейских сторонников Украины, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T05:59+0300
2026-02-22T05:59+0300
мировая экономика
общество
украина
женева
абу-даби
владимир мединский
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/11/867577421_0:26:3286:1875_1920x0_80_0_0_9b0ac0ec6bba54540981dba38b1e51bc.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Последние переговоры в Женеве выявили значительные разногласия среди европейских сторонников Украины, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico. "Недавние трехсторонние консультации в Женеве по украинскому конфликту вывели на первый план все более очевидную линию раскола внутри западного фронта", — говорится в материале.По мнению издания, многие европейские столицы склоняются к продолжению конфликта с Россией для отстаивания своих собственных интересов. В то же время наблюдаются и иные мнения, противостоящие такому подходу. "В этом видении Украина становится важнейшей точкой в более широкой сети военного, технологического и промышленного давления, простирающейся от Балтики до Арктики", — говорится в материале.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись конфиденциальные встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Во время этих встреч обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. После второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что обсуждения были сложными, но конструктивными. Он отметил, что в ближайшее время планируется новая встреча по Украине. По словам источника РИА Новости, участники переговоров не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о месте и времени будущих контактов, но диалог будет продолжаться.
https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867677806.html
https://1prime.ru/20260220/putin--867676567.html
https://1prime.ru/20260219/zelenskiy-867644108.html
украина
женева
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/11/867577421_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_ad15d92f02cfb417ff4cf506b945faf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, женева, абу-даби, владимир мединский
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЖЕНЕВА, Абу-Даби, Владимир Мединский
05:59 22.02.2026
 
В Италии рассказали о событии, расколовшем ЕС из-за Украины

L'AntiDiplomatico: переговоры в Женеве привели к кризису в ЕС из-за Украины

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Последние переговоры в Женеве выявили значительные разногласия среди европейских сторонников Украины, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Недавние трехсторонние консультации в Женеве по украинскому конфликту вывели на первый план все более очевидную линию раскола внутри западного фронта", — говорится в материале.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве
20 февраля, 18:13
По мнению издания, многие европейские столицы склоняются к продолжению конфликта с Россией для отстаивания своих собственных интересов. В то же время наблюдаются и иные мнения, противостоящие такому подходу.
"В этом видении Украина становится важнейшей точкой в более широкой сети военного, технологического и промышленного давления, простирающейся от Балтики до Арктики", — говорится в материале.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись конфиденциальные встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Во время этих встреч обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. После второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Путин попросил российскую делегацию в Женеве поделиться итогами встреч
20 февраля, 17:59
В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что обсуждения были сложными, но конструктивными. Он отметил, что в ближайшее время планируется новая встреча по Украине.
По словам источника РИА Новости, участники переговоров не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о месте и времени будущих контактов, но диалог будет продолжаться.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
СМИ рассказали об истерике Зеленского в разгар переговоров в Женеве
19 февраля, 17:02
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЖЕНЕВААбу-ДабиВладимир Мединский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала