"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России

"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз обвинил в соцсети Х главу европейской дипломатии Каю Каллас и ее супруга Арво Халлика в лицемерии по отношению к России. "Главный дипломат Европы" Кая Каллас не только невероятно неумна, но и невероятно нечестна. Осуждая спецоперацию на Украине, компания ее мужа с удовольствием зарабатывала сотни тысяч евро, торгуя в России", — написал он. Журналист подчеркнул, что Халлик со своими бизнесом уже много лет продолжает сотрудничать с Россией. В июне 2022 года Кая Каллас призывала Запад полностью прекратить деловые отношения с Россией из-за событий на Украине, а в мае 2023 года она обвинила компании из Балтийских стран в двуличии за заключение договоров, которые обеспечивают поставки санкционных товаров в Россию. В 2023 году портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, мужу Каи Каллас, до сих пор осуществляет грузовые перевозки в Россию. Позже эстонские журналисты выяснили, что с марта 2022 года Stark Logistics заработала на этом около 1,5 миллиона евро. Каллас, будучи на тот момент премьер-министром Эстонии, заявила, что не была осведомлена о деятельности своего супруга и отказалась покинуть свой пост.

