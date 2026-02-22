Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПЕКИН, 22 фев – ПРАЙМ. Строительство трансграничной канатной дороги через реку Амур из Приамурья в Китай близится к завершению, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник. "Близится к завершающему этапу строительство международной канатной дороги между двумя самыми близкими на российско-китайской границе крупными населенными пунктами – городами Благовещенском и Хэйхэ", - сказал дипломат. Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире дорога такого рода между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 2,5 минуты. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек.
бизнес, россия, амур, приамурье, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Амур, Приамурье, КИТАЙ
20:28 22.02.2026
 
Строительство канатной дороги из Приамурья в Китай близится к завершению

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкКанатная дорога
Канатная дорога. Архивное фото
ПЕКИН, 22 фев – ПРАЙМ. Строительство трансграничной канатной дороги через реку Амур из Приамурья в Китай близится к завершению, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник.
"Близится к завершающему этапу строительство международной канатной дороги между двумя самыми близкими на российско-китайской границе крупными населенными пунктами – городами Благовещенском и Хэйхэ", - сказал дипломат.
Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире дорога такого рода между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 2,5 минуты. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек.
ЭкономикаБизнесРОССИЯАмурПриамурьеКИТАЙ
 
 
