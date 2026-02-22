https://1prime.ru/20260222/kanatka-867723290.html
Строительство канатной дороги из Приамурья в Китай близится к завершению
экономика
бизнес
россия
амур
приамурье
китай
ПЕКИН, 22 фев – ПРАЙМ. Строительство трансграничной канатной дороги через реку Амур из Приамурья в Китай близится к завершению, сообщил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник. "Близится к завершающему этапу строительство международной канатной дороги между двумя самыми близкими на российско-китайской границе крупными населенными пунктами – городами Благовещенском и Хэйхэ", - сказал дипломат. Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире дорога такого рода между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 2,5 минуты. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек.
