https://1prime.ru/20260222/kiev-867723116.html

Киев выпрашивает у ЕК помощь с логистикой поставок нефти, пишут СМИ

Киев выпрашивает у ЕК помощь с логистикой поставок нефти, пишут СМИ - 22.02.2026, ПРАЙМ

Киев выпрашивает у ЕК помощь с логистикой поставок нефти, пишут СМИ

Украина выпрашивает у Европейской комиссии помощь в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне ситуации с прекращением поставок топлива... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T20:16+0300

2026-02-22T20:16+0300

2026-02-22T20:16+0300

экономика

газ

мировая экономика

украина

словакия

венгрия

петер сийярто

роберт фицо

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Украина выпрашивает у Европейской комиссии помощь в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне ситуации с прекращением поставок топлива по трубопроводу "Дружба", сообщает издание Politico со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо. В субботу украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо миссии Украины при Европейском союзе от 20 февраля, адресованное генеральному директорату по вопросам энергетики Европейской комиссии, сообщало, что Украина предлагает ЕС для транзита нефти в Венгрию и Словакию вместо нефтепровода "Дружба" использовать другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры, в частности нефтепровод "Одесса-Броды". Как пишет Politico, в своем письме украинские власти предложили ЕК поставлять топливо в Венгрию и Словакию через свою систему транспортировки или через порты Черного моря. "Он (Киев - ред.) подчеркивал "постоянную готовность" поставлять нефть в страны в рамках правовых ограничений, призывая комиссию (ЕК - ред.) помочь с логистикой", - отмечает Politico. Издание утверждает, что на выходных Киев заявил, что круглосуточно работает над ремонтом поврежденного трубопровода и уже предложил помощь в восстановлении поставок в Словакию и Венгрию по альтернативным маршрутам. "Украинские специалисты "оценивают техническую осуществимость и условия для скорейшего возобновления транспортировки нефти по указанному трубопроводу", - цитирует издание фрагмент письма. Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по "Дружбе" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский "ведет себя по отношению к Словакии зловредно" из-за того, что та не поддерживает конфликт на Украине.

https://1prime.ru/20260222/opros-867721721.html

украина

словакия

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, украина, словакия, венгрия, петер сийярто, роберт фицо, владимир зеленский, ес, ек