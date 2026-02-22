Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260222/kino-867715108.html
Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей - 22.02.2026, ПРАЙМ
Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "Сказка о царе Салтане" по одноименному произведению Александра Пушкина за одиннадцать дней кинопроката преодолел рубеж в 1 миллиард рублей,... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T10:33+0300
2026-02-22T10:33+0300
бизнес
россия
общество
культура
российская культура
кино
киносборы
кинопрокат
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867707467_0:1:720:406_1920x0_80_0_0_0e821751a56bcb22eee66cf6032be65c.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Фильм "Сказка о царе Салтане" по одноименному произведению Александра Пушкина за одиннадцать дней кинопроката преодолел рубеж в 1 миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 12 февраля. &quot;Общие сборы - 1 115 893 143 рублей &quot;, - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.Роль князя Гвидона сыграл актер Алексей Онежен, его мать - Лиза Моряк, а самого царя Салтана - Павел Прилучный.
https://1prime.ru/20260208/kino-867294989.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867707467_90:0:631:406_1920x0_80_0_0_b486f6dcc2a82f5234f25a06bb985fd2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , культура, российская культура, кино, киносборы, кинопрокат
Бизнес, РОССИЯ, Общество , культура, российская культура, кино, киносборы, Кинопрокат
10:33 22.02.2026
 
Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей

Фильм "Сказка о царе Салтане" за 11 дней кинопроката преодолел рубеж в миллиард рублей

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаВ зрительном зале кинотеатра
В зрительном зале кинотеатра - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
В зрительном зале кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Фильм "Сказка о царе Салтане" по одноименному произведению Александра Пушкина за одиннадцать дней кинопроката преодолел рубеж в 1 миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 12 февраля.

"Общие сборы - 1 115 893 143 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.

Роль князя Гвидона сыграл актер Алексей Онежен, его мать - Лиза Моряк, а самого царя Салтана - Павел Прилучный.
Зрительный зал кинотеатра - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей
8 февраля, 19:49
 
БизнесРОССИЯОбществокультурароссийская культуракинокиносборыКинопрокат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала