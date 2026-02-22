https://1prime.ru/20260222/kino-867715108.html
Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей - 22.02.2026, ПРАЙМ
Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей
22.02.2026
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Фильм "Сказка о царе Салтане" по одноименному произведению Александра Пушкина за одиннадцать дней кинопроката преодолел рубеж в 1 миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 12 февраля. "Общие сборы - 1 115 893 143 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.Роль князя Гвидона сыграл актер Алексей Онежен, его мать - Лиза Моряк, а самого царя Салтана - Павел Прилучный.
Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "Сказка о царе Салтане" за 11 дней кинопроката преодолел рубеж в миллиард рублей