Фильм "Сказка о царе Салтане" заработал в прокате более миллиарда рублей

2026-02-22T10:33+0300

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Фильм "Сказка о царе Салтане" по одноименному произведению Александра Пушкина за одиннадцать дней кинопроката преодолел рубеж в 1 миллиард рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина режиссера Сарика Андреасяна вышла в российский прокат 12 февраля. "Общие сборы - 1 115 893 143 рублей ", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.Роль князя Гвидона сыграл актер Алексей Онежен, его мать - Лиза Моряк, а самого царя Салтана - Павел Прилучный.

