Мир для Зеленского губителен, считает Киселев - 22.02.2026
Политика
Мир для Зеленского губителен, считает Киселев
НОВОСИБИРСК, 22 фев - ПРАЙМ. Мир для Владимира Зеленского губителен, он сам это чувствует, поэтому бесится, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Киселев обратил внимание на хамские заявления Зеленского на Мюнхенской конференции. "Премьера Венгрии Виктора Орбана Зеленский уже не первый раз в самом хамском ключе готов оскорблять прямо-таки наотмашь", - заявил Киселев. Гендиректор отметил, что Орбана в преддверии предстоящих выборов в Венгрии откровенно поддержал президент США Дональд Трамп, назвав своим другом. А Зеленский готов "кусать и самого Трампа", который не спешит с гарантиями безопасности Украине, обратил внимание Киселев. "Зеленскому откровенно нужна война. Мир для него политически и, пожалуй, даже физически губителен. Он сам это чувствует. Вот и бесится", - заключил гендиректор.
общество , мировая экономика, венгрия, сша, украина, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп
Политика, Общество , Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп
23:11 22.02.2026
 
Мир для Зеленского губителен, считает Киселев

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
НОВОСИБИРСК, 22 фев - ПРАЙМ. Мир для Владимира Зеленского губителен, он сам это чувствует, поэтому бесится, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Киселев обратил внимание на хамские заявления Зеленского на Мюнхенской конференции.
"Премьера Венгрии Виктора Орбана Зеленский уже не первый раз в самом хамском ключе готов оскорблять прямо-таки наотмашь", - заявил Киселев.
Гендиректор отметил, что Орбана в преддверии предстоящих выборов в Венгрии откровенно поддержал президент США Дональд Трамп, назвав своим другом. А Зеленский готов "кусать и самого Трампа", который не спешит с гарантиями безопасности Украине, обратил внимание Киселев.
"Зеленскому откровенно нужна война. Мир для него политически и, пожалуй, даже физически губителен. Он сам это чувствует. Вот и бесится", - заключил гендиректор.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Зеленского поставили на место после его резких слов о России
Вчера, 15:51
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаВЕНГРИЯСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
