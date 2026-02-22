https://1prime.ru/20260222/kitaj-867709140.html

АШХАБАД, 22 фев – ПРАЙМ. Китай стал главным покупателем туркменского природного газа, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Одно время основной объём экспорта природного газа был ориентирован на Россию, куда поставлялось до 40 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время основным потребителем нашего газа является Китай, объёмы поставок в который находятся примерно на том же уровне", – сказал Бердымухамедов в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого приводит государственное агентство TDH. По его словам, помимо китайского направления Туркмения, следуя политике диверсификации, может осуществлять поставки газа по схеме "своп" – как в Иран и Азербайджан, так и в Казахстан, Узбекистан и другие заинтересованные государства. Бердымухамедов напомнил, что по объёмам разведанных и подтверждённых запасов природного газа Туркмения занимает четвёртое место в мире. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. В 2025 году общий объем добычи газа в республике составил более 76,5 миллиардов кубометров, нефти – свыше 8,3 миллиона тонн. Туркмения - крупный экспортер трубопроводного газа в Китай, страна поставляет "голубое топливо" по трем линиям (А, В и С), проходящим по маршруту Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай. Ежегодный объем поставок составляет около 40 миллиардов кубометров. Ранее сообщалось, что четвертую ветку (D) намечено проложить по маршруту Туркмения - Узбекистан - Таджикистан - Киргизия - Китай. Со строительством четвертой линии и выхода трубопровода на проектную мощность поставки туркменского газа в Китай должны быть доведены до 65 миллиардов кубометров в год.

