Северо-Восток Китая развивает авиасообщение с российскими регионами

Северо-Восток Китая развивает авиационное сообщение с российскими регионами, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник. | 22.02.2026, ПРАЙМ

ПЕКИН, 22 фев – ПРАЙМ. Северо-Восток Китая развивает авиационное сообщение с российскими регионами, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник. "Наряду с наземным сообщением развивается и авиационная доступность консульского округа: открыто прямое воздушное сообщение Харбина с семью российскими городами", - сказал дипломат, говоря о развитии транспортной инфраструктуры между Россией и Китаем на фоне роста туристического потока. МИД Китая 2 сентября 2025 года объявил, что КНР с 15 сентября прошлого года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовыйрежим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Первого декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября этого года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.

