Посольство России в Сеуле прокомментировало требование убрать баннер
Посольство России в Сеуле прокомментировало требование убрать баннер - 22.02.2026, ПРАЙМ
Посольство России в Сеуле прокомментировало требование убрать баннер
Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств - обычная практика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея,... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T16:39+0300
2026-02-22T16:39+0300
2026-02-22T16:39+0300
СЕУЛ, 22 фев - ПРАЙМ. Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств - обычная практика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея, комментируя требования МИД Сеула убрать со здания посольства баннер "Победа будет за нами". Ранее в воскресенье МИД Республики Корея сообщил РИА Новости, что потребовал от посольства РФ убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами", объяснив это тем, что правительство республики "последовательно придерживается" позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине является якобы незаконным актом. "Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств является распространенной практикой", - заявили в посольстве. В ведомстве отметили, что баннер был вывешен в связи с февральскими праздниками - Дня дипломата и Дня защитника Отечества, и по завершении праздничных мероприятий его демонтируют. "По техническим причинам она (растяжка - ред) не предполагает длительной эксплуатации", - пояснили в ведомстве.
Посольство России в Сеуле прокомментировало требование убрать баннер
Посольство РФ в Сеуле назвало баннеры на территории посольств обычной практикой
СЕУЛ, 22 фев - ПРАЙМ. Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств - обычная практика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея, комментируя требования МИД Сеула убрать со здания посольства баннер "Победа будет за нами".
Ранее в воскресенье МИД
Республики Корея сообщил РИА Новости, что потребовал от посольства РФ
убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле
баннер "Победа будет за нами", объяснив это тем, что правительство республики "последовательно придерживается" позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине
является якобы незаконным актом.
"Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств является распространенной практикой", - заявили в посольстве.
В ведомстве отметили, что баннер был вывешен в связи с февральскими праздниками - Дня дипломата и Дня защитника Отечества, и по завершении праздничных мероприятий его демонтируют.
"По техническим причинам она (растяжка - ред) не предполагает длительной эксплуатации", - пояснили в ведомстве.
