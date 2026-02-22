Посольство России в Сеуле прокомментировало требование убрать баннер

https://1prime.ru/20260222/koreya-867719918.html

СЕУЛ, 22 фев - ПРАЙМ. Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств - обычная практика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея, комментируя требования МИД Сеула убрать со здания посольства баннер "Победа будет за нами". Ранее в воскресенье МИД Республики Корея сообщил РИА Новости, что потребовал от посольства РФ убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами", объяснив это тем, что правительство республики "последовательно придерживается" позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине является якобы незаконным актом. "Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств является распространенной практикой", - заявили в посольстве. В ведомстве отметили, что баннер был вывешен в связи с февральскими праздниками - Дня дипломата и Дня защитника Отечества, и по завершении праздничных мероприятий его демонтируют. "По техническим причинам она (растяжка - ред) не предполагает длительной эксплуатации", - пояснили в ведомстве.

