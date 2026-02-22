В России вырос интерес к отечественной парфюмерии и косметике

https://1prime.ru/20260222/kosmetika-867713717.html
МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Россияне все чаще проявляют интерес к отечественной парфюмерии и косметике, доля российских брендов на рынке растет, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В условиях санкций наблюдается увеличение интереса к российским производителям. Местные бренды начинают занимать значительную долю рынка, предлагая уникальные и адаптированные под предпочтения российских потребителей продукты", - рассказали в министерстве о тенденциях спроса на косметику и парфюмерию в стране. В Минпромторге РФ добавили, что на сегодня парфюмерно-косметическая промышленность является одним из драйверов развития производств мало- и среднетоннажной химической продукции. При этом в условиях наращивания производственных мощностей российские производители косметики и парфюмерии не могут выделять средства на маркетинг. "Вследствие чего необходимость субсидирования затрат на телевизионную рекламу представляется одной из наиболее актуальных мер поддержки. В 2025 году такую субсидию общим объемом средств в 1 миллиард рублей получили 11 отечественных компаний", - отметили в министерстве.
