https://1prime.ru/20260222/kosmetika-867713717.html

В России вырос интерес к отечественной парфюмерии и косметике

В России вырос интерес к отечественной парфюмерии и косметике - 22.02.2026, ПРАЙМ

В России вырос интерес к отечественной парфюмерии и косметике

Россияне все чаще проявляют интерес к отечественной парфюмерии и косметике, доля российских брендов на рынке растет, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T09:29+0300

2026-02-22T09:29+0300

2026-02-22T09:29+0300

бизнес

россия

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860261497_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a4328c56794c558c9b76c354e96143d.jpg

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Россияне все чаще проявляют интерес к отечественной парфюмерии и косметике, доля российских брендов на рынке растет, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В условиях санкций наблюдается увеличение интереса к российским производителям. Местные бренды начинают занимать значительную долю рынка, предлагая уникальные и адаптированные под предпочтения российских потребителей продукты", - рассказали в министерстве о тенденциях спроса на косметику и парфюмерию в стране. В Минпромторге РФ добавили, что на сегодня парфюмерно-косметическая промышленность является одним из драйверов развития производств мало- и среднетоннажной химической продукции. При этом в условиях наращивания производственных мощностей российские производители косметики и парфюмерии не могут выделять средства на маркетинг. "Вследствие чего необходимость субсидирования затрат на телевизионную рекламу представляется одной из наиболее актуальных мер поддержки. В 2025 году такую субсидию общим объемом средств в 1 миллиард рублей получили 11 отечественных компаний", - отметили в министерстве.

https://1prime.ru/20260221/minpromtorg-867696256.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минпромторг