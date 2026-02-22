https://1prime.ru/20260222/kuba-867718318.html
Новак рассказал о российской помощи Кубе из-за топливного кризиса
Новак рассказал о российской помощи Кубе из-за топливного кризиса - 22.02.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о российской помощи Кубе из-за топливного кризиса
Россия на фоне топливного кризиса на Кубе работает над оказанием помощи острову, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 22.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россия на фоне топливного кризиса на Кубе работает над оказанием помощи острову, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Мы помогаем, идет в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать", - ответил он на вопрос автора информационной службы "Вести" Павла Зарубина о помощи Кубе.Куба в настоящее время сталкивается с дефицитом топлива, вызванным энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
Новак рассказал о российской помощи Кубе из-за топливного кризиса
Новак: Россия работает над оказанием помощи Кубе из-за топливного кризиса