Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
2026-02-22T14:38+0300
2026-02-22T14:38+0300
энергетика
россия
мировая экономика
куба
сша
рф
александр новак
дмитрий песков
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россия на фоне топливного кризиса на Кубе работает над оказанием помощи острову, сообщил вице-премьер Александр Новак. &quot;Мы помогаем, идет в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать&quot;, - ответил он на вопрос автора информационной службы &quot;Вести&quot; Павла Зарубина о помощи Кубе.Куба в настоящее время сталкивается с дефицитом топлива, вызванным энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
14:38 22.02.2026
 
Новак рассказал о российской помощи Кубе из-за топливного кризиса

Новак: Россия работает над оказанием помощи Кубе из-за топливного кризиса

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россия на фоне топливного кризиса на Кубе работает над оказанием помощи острову, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Мы помогаем, идет в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать", - ответил он на вопрос автора информационной службы "Вести" Павла Зарубина о помощи Кубе.

Куба в настоящее время сталкивается с дефицитом топлива, вызванным энергетической блокадой острова со стороны США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
В МИД рассказали об обеспечении топливом вывозных рейсов с Кубы
18 февраля, 13:56
 
