Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы
2026-02-22T18:59+0300
происшествия
бизнес
россия
куба
nordwind
аэропорт шереметьево
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер") завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы для российских туристов, сообщили в Минтрансе. "Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Сегодня в 17.27 по мск в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы. Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind)", - говорится в пресс-релизе министерства.
куба
Новости
бизнес, россия, куба, nordwind, аэропорт шереметьево
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, Nordwind, аэропорт Шереметьево
