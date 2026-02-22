Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.02.2026
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы
Авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер") завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы для российских туристов, сообщили в Минтрансе. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T18:59+0300
2026-02-22T18:59+0300
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер") завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы для российских туристов, сообщили в Минтрансе. "Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Сегодня в 17.27 по мск в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы. Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind)", - говорится в пресс-релизе министерства.
18:59 22.02.2026
 
Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер") завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы для российских туристов, сообщили в Минтрансе.
"Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Сегодня в 17.27 по мск в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы. Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind)", - говорится в пресс-релизе министерства.
