Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы

Российские авиакомпании завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы

22.02.2026

2026-02-22T18:59+0300

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Авиакомпании "Россия" и Nordwind ("Северный ветер") завершили выполнение вывозных рейсов с Кубы для российских туристов, сообщили в Минтрансе. "Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Сегодня в 17.27 по мск в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы. Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind)", - говорится в пресс-релизе министерства.

куба

2026

