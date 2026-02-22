Lamborghini отменила планы по выводу на рынок своего электрокара, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260222/lamborghini-867725442.html

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Производитель дорогих спортивных автомобилей Lamborghini отменил планы по выводу на рынок своего электрокара, сообщает газета Times со ссылкой на гендиректора компании Стефана Винкельмана. "Lamborghini… отменила планы по созданию электромобилей на фоне обрушивающегося спроса среди состоятельных покупателей", - пишет газета. Отмечается, что вместо полностью электрической модели Lanzador, которая была анонсирована в 2023 году, компания выпустит заряжаемый гибрид. Издание подчеркивает, что к 2030 году весь модельный ряд Lamborghini будет представлен автомобилями этого типа. По информации газеты, гендиректор Lamborghini заявил, что его компания будет продолжать конструировать двигатели внутреннего сгорания "так долго, насколько это возможно". По его словам, клиенты Lamborghini ждут от автомобилей "эмоционального опыта", в том числе связанного с работой двигателя. Электрокары, как объяснил он, не могут в этом смысле заменить традиционные модели. При этом Винкельман не стал исключать создание электрокара его компанией в отдаленном будущем.

