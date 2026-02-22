https://1prime.ru/20260222/linnik-867722460.html

Россия и Китай уделяют большое внимание инфраструктуре погранпереходов

22.02.2026

ПЕКИН, 22 фев – ПРАЙМ. Россия и Китай уделяют большое внимание совершенствованию инфраструктуры погранпереходов, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Харбине Сергей Линник. "Совершенствованию инфраструктуры погранпереходов уделяют большое внимание как в России, так и в Китае. Многое в этом плане уже сделано, о чем косвенно свидетельствует последовательный рост числа взаимных поездок", - сказал дипломат. Линник отметил, что ряд проектов находится в стадии реализации.

