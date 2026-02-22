Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай уделяют большое внимание инфраструктуре погранпереходов
2026-02-22T19:28+0300
2026-02-22T19:28+0300
ПЕКИН, 22 фев – ПРАЙМ. Россия и Китай уделяют большое внимание совершенствованию инфраструктуры погранпереходов, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Харбине Сергей Линник. "Совершенствованию инфраструктуры погранпереходов уделяют большое внимание как в России, так и в Китае. Многое в этом плане уже сделано, о чем косвенно свидетельствует последовательный рост числа взаимных поездок", - сказал дипломат. Линник отметил, что ряд проектов находится в стадии реализации.
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Харбин
19:28 22.02.2026
 
ПЕКИН, 22 фев – ПРАЙМ. Россия и Китай уделяют большое внимание совершенствованию инфраструктуры погранпереходов, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Харбине Сергей Линник.
"Совершенствованию инфраструктуры погранпереходов уделяют большое внимание как в России, так и в Китае. Многое в этом плане уже сделано, о чем косвенно свидетельствует последовательный рост числа взаимных поездок", - сказал дипломат.
Линник отметил, что ряд проектов находится в стадии реализации.
Северо-Восток Китая развивает авиасообщение с российскими регионами
Заголовок открываемого материала