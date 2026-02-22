https://1prime.ru/20260222/linnik-867722460.html
Россия и Китай уделяют большое внимание инфраструктуре погранпереходов
Россия и Китай уделяют большое внимание инфраструктуре погранпереходов - 22.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай уделяют большое внимание инфраструктуре погранпереходов
Россия и Китай уделяют большое внимание совершенствованию инфраструктуры погранпереходов, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Харбине Сергей Линник. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T19:28+0300
2026-02-22T19:28+0300
2026-02-22T19:28+0300
экономика
россия
бизнес
китай
рф
харбин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
ПЕКИН, 22 фев – ПРАЙМ. Россия и Китай уделяют большое внимание совершенствованию инфраструктуры погранпереходов, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Харбине Сергей Линник. "Совершенствованию инфраструктуры погранпереходов уделяют большое внимание как в России, так и в Китае. Многое в этом плане уже сделано, о чем косвенно свидетельствует последовательный рост числа взаимных поездок", - сказал дипломат. Линник отметил, что ряд проектов находится в стадии реализации.
https://1prime.ru/20260222/kitay-867720209.html
китай
рф
харбин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, рф, харбин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Харбин
Россия и Китай уделяют большое внимание инфраструктуре погранпереходов
Линник: Россия и Китай уделяют большое внимание улучшению инфраструктуры погранпереходов