https://1prime.ru/20260222/lvov-867708843.html

Во Львове прогремели взрывы

Во Львове прогремели взрывы - 22.02.2026, ПРАЙМ

Во Львове прогремели взрывы

Взрывы прогремели во Львове, сообщил украинский телеканал "Общественное". | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T02:38+0300

2026-02-22T02:38+0300

2026-02-22T02:38+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867708843.jpg?1771717107

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели во Львове, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Во Львове было слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". При этом во Львове и области воздушная тревога не объявлялась. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской и Днепропетровской областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество