Во Львове прогремели взрывы
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели во Львове, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Во Львове было слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
При этом во Львове и области воздушная тревога не объявлялась.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской и Днепропетровской областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областей.
