Во Львове прогремели взрывы
2026-02-22T02:38+0300
общество
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели во Львове, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Во Львове было слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". При этом во Львове и области воздушная тревога не объявлялась. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской и Днепропетровской областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областей.
общество
Общество
02:38 22.02.2026
 
Во Львове прогремели взрывы

"Общественное": во Львове прогремели взрывы

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели во Львове, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Во Львове было слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
При этом во Львове и области воздушная тревога не объявлялась.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской и Днепропетровской областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областей.
 
Заголовок открываемого материала