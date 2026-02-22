СМИ узнали о просьбе Макрона к Трампу

https://1prime.ru/20260222/makron-867714915.html

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон написал своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором попросил снять санкции, введенные администрацией США в отношении ряда европейцев, в том числе двух французов - бывшего еврокомисссара Тьерри Бретона и судьи Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу, сообщает газета Tribune. "Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона", - цитирует издание попавший в его распоряжение текст письма, которое была направлено Трампу на прошлой неделе. Макрон считает, что санкции против Бретона наносят ущерб независимости ЕС в области регулирования и основываются на ошибочном анализе. А санкции против Гийу, по утверждению французского лидера, подрывают "принцип независимости правосудия". В августе 2025 года госдепартамент США объявил о внесении в санкционный список четырех юристов МУС, в том числе Гийу, которых Вашингтон обвиняет в "преследовании" американцев и израильтян. В декабре того же года американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них бывший еврокомиссар Бретон, один из главных разработчиков закона Европейского союза о цифровых услугах.

