Богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что редко бывает счастлив
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что нечасто бывает счастлив. "Я нечасто бываю счастлив", - написал миллиардер на своей странице в соцсети X, ответив таким образом одному из пользователей, задавшемуся вопросом, счастливее ли Маск по сравнению с другими людьми. В начале февраля журнал Forbes сообщил, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов.
22:16 22.02.2026
 
Богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что редко бывает счастлив

Богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что нечасто бывает счастлив

Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что нечасто бывает счастлив.
"Я нечасто бываю счастлив", - написал миллиардер на своей странице в соцсети X, ответив таким образом одному из пользователей, задавшемуся вопросом, счастливее ли Маск по сравнению с другими людьми.
В начале февраля журнал Forbes сообщил, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов.
Заголовок открываемого материала