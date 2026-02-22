Богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что редко бывает счастлив

https://1prime.ru/20260222/mask-867724483.html

2026-02-22T22:16+0300

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что нечасто бывает счастлив. "Я нечасто бываю счастлив", - написал миллиардер на своей странице в соцсети X, ответив таким образом одному из пользователей, задавшемуся вопросом, счастливее ли Маск по сравнению с другими людьми. В начале февраля журнал Forbes сообщил, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов.

2026

