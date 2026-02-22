https://1prime.ru/20260222/messendzher-867711772.html

Telegram не использовался для управления подразделениями БПЛА "Севера"

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram никогда не использовался для управления российскими подразделениями БПЛА группировки "Север", сообщили РИА Новости в группировке. Ранее начальник расчета БПЛА с позывным "Рокер" сообщил, что расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа. "Для управления подразделениями никогда не использовался мессенджер Теlegram и другие социальные сети с западным программным обеспечением. Работа координировалась сугубо в штатных системах и приложениях, предоставленных министерством обороны Российской Федерации", - рассказали в группировке. Уточняется, что также благодаря штатному оборудованию поражение целей ведется круглосуточно.

технологии, россия, telegram