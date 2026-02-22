https://1prime.ru/20260222/messendzher-867711772.html
Telegram не использовался для управления подразделениями БПЛА "Севера"
Telegram не использовался для управления подразделениями БПЛА "Севера" - 22.02.2026, ПРАЙМ
Telegram не использовался для управления подразделениями БПЛА "Севера"
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram никогда не использовался для управления российскими подразделениями БПЛА группировки "Север",... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T07:15+0300
2026-02-22T07:15+0300
2026-02-22T07:23+0300
технологии
россия
telegram
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867711772.jpg?1771734195
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram никогда не использовался для управления российскими подразделениями БПЛА группировки "Север", сообщили РИА Новости в группировке. Ранее начальник расчета БПЛА с позывным "Рокер" сообщил, что расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа. "Для управления подразделениями никогда не использовался мессенджер Теlegram и другие социальные сети с западным программным обеспечением. Работа координировалась сугубо в штатных системах и приложениях, предоставленных министерством обороны Российской Федерации", - рассказали в группировке. Уточняется, что также благодаря штатному оборудованию поражение целей ведется круглосуточно.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, telegram
Технологии, РОССИЯ, Telegram
Telegram не использовался для управления подразделениями БПЛА "Севера"
Группировка "Север": Telegram никогда не использовался для управления подразделениями БПЛА
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram никогда не использовался для управления российскими подразделениями БПЛА группировки "Север", сообщили РИА Новости в группировке.
Ранее начальник расчета БПЛА с позывным "Рокер" сообщил, что расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа.
"Для управления подразделениями никогда не использовался мессенджер Теlegram и другие социальные сети с западным программным обеспечением. Работа координировалась сугубо в штатных системах и приложениях, предоставленных министерством обороны Российской Федерации", - рассказали в группировке.
Уточняется, что также благодаря штатному оборудованию поражение целей ведется круглосуточно.