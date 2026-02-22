Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
технологии
россия
telegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram никогда не использовался для управления российскими подразделениями БПЛА группировки "Север", сообщили РИА Новости в группировке. Ранее начальник расчета БПЛА с позывным "Рокер" сообщил, что расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа. "Для управления подразделениями никогда не использовался мессенджер Теlegram и другие социальные сети с западным программным обеспечением. Работа координировалась сугубо в штатных системах и приложениях, предоставленных министерством обороны Российской Федерации", - рассказали в группировке. Уточняется, что также благодаря штатному оборудованию поражение целей ведется круглосуточно.
2026
технологии, россия, telegram
Технологии, РОССИЯ, Telegram
07:15 22.02.2026 (обновлено: 07:23 22.02.2026)
 
Telegram не использовался для управления подразделениями БПЛА "Севера"

Группировка "Север": Telegram никогда не использовался для управления подразделениями БПЛА

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 22 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram никогда не использовался для управления российскими подразделениями БПЛА группировки "Север", сообщили РИА Новости в группировке.
Ранее начальник расчета БПЛА с позывным "Рокер" сообщил, что расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа.
"Для управления подразделениями никогда не использовался мессенджер Теlegram и другие социальные сети с западным программным обеспечением. Работа координировалась сугубо в штатных системах и приложениях, предоставленных министерством обороны Российской Федерации", - рассказали в группировке.
Уточняется, что также благодаря штатному оборудованию поражение целей ведется круглосуточно.
 
