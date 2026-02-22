https://1prime.ru/20260222/mindal-867714761.html

США нарастили поставки миндаля в Россию до максимума за три года

экономика

бизнес

россия

сша

индия

испания

мировая экономика

мировая торговля

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США по итогам 2025 года нарастили поставки миндаля на российский рынок до максимальной за три года суммы, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в минувшем году американские компании экспортировали в Россию миндаль на 564,1 тысячи долларов против 128,5 тысячи в 2024 году. Таким образом, сумма за год подскочила в 4,4 раза. Согласно расчетам, миндалевый экспорт обозначил максимальную с 2022 года сумму, когда показатель достиг 791,2 тысячи долларов. По итогам года крупнейшими импортерами миндаля из Штатов стали Индия с долей в 21,1% от всех поставок, а также Испания (8,5%), ОАЭ (7,3%), Турция (5,8% и Нидерланды (5,4%).

