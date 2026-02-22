Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США нарастили поставки миндаля в Россию до максимума за три года - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260222/mindal-867714761.html
США нарастили поставки миндаля в Россию до максимума за три года
США нарастили поставки миндаля в Россию до максимума за три года - 22.02.2026, ПРАЙМ
США нарастили поставки миндаля в Россию до максимума за три года
США по итогам 2025 года нарастили поставки миндаля на российский рынок до максимальной за три года суммы, подсчитало РИА Новости по данным американской... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T10:14+0300
2026-02-22T10:14+0300
экономика
бизнес
россия
сша
индия
испания
мировая экономика
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США по итогам 2025 года нарастили поставки миндаля на российский рынок до максимальной за три года суммы, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в минувшем году американские компании экспортировали в Россию миндаль на 564,1 тысячи долларов против 128,5 тысячи в 2024 году. Таким образом, сумма за год подскочила в 4,4 раза. Согласно расчетам, миндалевый экспорт обозначил максимальную с 2022 года сумму, когда показатель достиг 791,2 тысячи долларов. По итогам года крупнейшими импортерами миндаля из Штатов стали Индия с долей в 21,1% от всех поставок, а также Испания (8,5%), ОАЭ (7,3%), Турция (5,8% и Нидерланды (5,4%).
https://1prime.ru/20260212/rossiya-867428115.html
сша
индия
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, индия, испания, мировая экономика, мировая торговля
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, ИНДИЯ, ИСПАНИЯ, Мировая экономика, мировая торговля
10:14 22.02.2026
 
США нарастили поставки миндаля в Россию до максимума за три года

США по итогам 2025 г нарастили поставки миндаля в Россию до максимума за три года

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг
Американский флаг
Американский флаг. Архивное фото
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США по итогам 2025 года нарастили поставки миндаля на российский рынок до максимальной за три года суммы, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в минувшем году американские компании экспортировали в Россию миндаль на 564,1 тысячи долларов против 128,5 тысячи в 2024 году. Таким образом, сумма за год подскочила в 4,4 раза.
Согласно расчетам, миндалевый экспорт обозначил максимальную с 2022 года сумму, когда показатель достиг 791,2 тысячи долларов.
По итогам года крупнейшими импортерами миндаля из Штатов стали Индия с долей в 21,1% от всех поставок, а также Испания (8,5%), ОАЭ (7,3%), Турция (5,8% и Нидерланды (5,4%).
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Латиноамериканские производители хотят нарастить присутствие в России
12 февраля, 20:43
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАИНДИЯИСПАНИЯМировая экономикамировая торговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала