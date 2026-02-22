В Минске ожидают обсуждение экономики на заседании Высшего госсовета СГ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-22T17:53+0300
2026-02-22T17:53+0300
экономика
минск
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
сергей глазьев
МИНСК, 22 фев - ПРАЙМ. Глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой ожидает, что в ходе запланированного на 26 февраля в Москве заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) стороны обсудят экономические вопросы. Глава администрации белорусского лидера добавил, что в заседании примут участие президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. "Сто процентов - экономическая повестка. И вообще странно, что эти политические именно инсинуации подогреваются", - сказал Крутой в анонсе интервью телеканалу "Первый информационный", которое планируется к показу в воскресенье. На состоявшейся в понедельник в Минске встрече с госсекретарем СГ Сергеем Глазьевым Лукашенко заявил, что перед заседанием Высшего госсовета у Белоруссии и России имеется "куча проблем", которую необходимо обсудить, при этом белорусский лидер отметил, что, по его мнению, нет таких вопросов, по которым стороны не смогут принять единого решения. Лукашенко также положительно оценил уменьшение количества вопросов повестки предстоящего заседания.
минск, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, сергей глазьев
© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
МИНСК, 22 фев - ПРАЙМ. Глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой ожидает, что в ходе запланированного на 26 февраля в Москве заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) стороны обсудят экономические вопросы.
Глава администрации белорусского лидера добавил, что в заседании примут участие президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.
"Сто процентов - экономическая повестка. И вообще странно, что эти политические именно инсинуации подогреваются", - сказал Крутой в анонсе интервью телеканалу "Первый информационный", которое планируется к показу в воскресенье.
На состоявшейся в понедельник в Минске встрече с госсекретарем СГ Сергеем Глазьевым Лукашенко заявил, что перед заседанием Высшего госсовета у Белоруссии и России имеется "куча проблем", которую необходимо обсудить, при этом белорусский лидер отметил, что, по его мнению, нет таких вопросов, по которым стороны не смогут принять единого решения. Лукашенко также положительно оценил уменьшение количества вопросов повестки предстоящего заседания.
В Белоруссии рассказали о сложностях с продвижением картофеля в России
