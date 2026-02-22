https://1prime.ru/20260222/minsk-867720759.html

В Минске ожидают обсуждение экономики на заседании Высшего госсовета СГ

В Минске ожидают обсуждение экономики на заседании Высшего госсовета СГ - 22.02.2026, ПРАЙМ

В Минске ожидают обсуждение экономики на заседании Высшего госсовета СГ

Глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой ожидает, что в ходе запланированного на 26 февраля в Москве заседания Высшего госсовета Союзного... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T17:53+0300

2026-02-22T17:53+0300

2026-02-22T17:53+0300

экономика

минск

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

сергей глазьев

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg

МИНСК, 22 фев - ПРАЙМ. Глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой ожидает, что в ходе запланированного на 26 февраля в Москве заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) стороны обсудят экономические вопросы. Глава администрации белорусского лидера добавил, что в заседании примут участие президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. "Сто процентов - экономическая повестка. И вообще странно, что эти политические именно инсинуации подогреваются", - сказал Крутой в анонсе интервью телеканалу "Первый информационный", которое планируется к показу в воскресенье. На состоявшейся в понедельник в Минске встрече с госсекретарем СГ Сергеем Глазьевым Лукашенко заявил, что перед заседанием Высшего госсовета у Белоруссии и России имеется "куча проблем", которую необходимо обсудить, при этом белорусский лидер отметил, что, по его мнению, нет таких вопросов, по которым стороны не смогут принять единого решения. Лукашенко также положительно оценил уменьшение количества вопросов повестки предстоящего заседания.

https://1prime.ru/20260222/belorussija-867710554.html

минск

белоруссия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минск, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, сергей глазьев