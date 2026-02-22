Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с реабилитацией после гриппа - 22.02.2026
Мошенничество
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с реабилитацией после гриппа
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с реабилитацией после гриппа
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа, так они пытаются выведать данные банковской карты якобы для страхового депозита или предложить установить программу для "удаленной консультации", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Поступают звонки на домашние или мобильные телефоны, особенно пожилым людям. Содержание приблизительно следующее: "Вам положена бесплатная реабилитация в санатории после перенесенной простуды/гриппа. Для записи подтвердите данные полиса ОМС, СНИЛС", - сообщили эксперты. Далее могут запросить данные карты "для страхового депозита" или предложить установить программу для "удаленной консультации", которая оказывается трояном. Аналитики отмечают, что целевой аудиторией становятся переболевшие - сейчас в России сезон простудных заболеваний. "Усталость от болезни и желание восстановить здоровье "бесплатно" по госпрограмме снижает критичность мышления", - указывают они. В "Мошеловке" посоветовали помнить, что бесплатная реабилитация по полису ОМС назначается только лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления. При этом там предупреждают, что не стоит сообщать данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта неизвестным лицам по телефону.
финансы, общество , омс, мошенники
Мошенничество, Финансы, Общество , ОМС, МОШЕННИКИ
08:15 22.02.2026
 
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с реабилитацией после гриппа

"Мошеловка": мошенники стали обещать бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка в медицинской маске со смартфоном в руке
Девушка в медицинской маске со смартфоном в руке - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Девушка в медицинской маске со смартфоном в руке. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали обещать россиянам бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа, так они пытаются выведать данные банковской карты якобы для страхового депозита или предложить установить программу для "удаленной консультации", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Поступают звонки на домашние или мобильные телефоны, особенно пожилым людям. Содержание приблизительно следующее: "Вам положена бесплатная реабилитация в санатории после перенесенной простуды/гриппа. Для записи подтвердите данные полиса ОМС, СНИЛС", - сообщили эксперты.
Далее могут запросить данные карты "для страхового депозита" или предложить установить программу для "удаленной консультации", которая оказывается трояном.
Аналитики отмечают, что целевой аудиторией становятся переболевшие - сейчас в России сезон простудных заболеваний. "Усталость от болезни и желание восстановить здоровье "бесплатно" по госпрограмме снижает критичность мышления", - указывают они.
В "Мошеловке" посоветовали помнить, что бесплатная реабилитация по полису ОМС назначается только лечащим врачом в поликлинике по месту прикрепления. При этом там предупреждают, что не стоит сообщать данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта неизвестным лицам по телефону.
МошенничествоФинансыОбществоОМСМОШЕННИКИ
 
 
Заголовок открываемого материала